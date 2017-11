Marie-Philip Poulin veut demeurer au sommet

Depuis sa conquête de la médaille d’or aux Jeux de Sotchi, l’équipe de hockey féminin du Canada a connu des hauts et des bas lors des tournois internationaux. Cependant, foi de Marie-Philip Poulin, elle sera prête à défendre son titre olympique à Pyeongchang, en février prochain.

Au cours de la dernière année, Équipe Canada a frappé dans le vide à chaque tournoi où elle tentait de remporter l’or. Aux Championnats du monde, les hockeyeuses de l’unifolié ont subi un revers crève-cœur contre les Américaines. Et le scénario a été identique lors de la Coupe des 4 nations qui s’est conclue il y a quelques jours.

Est-ce que c’est un avant-goût des prochains Jeux olympiques ? La capitaine a sa petite idée sur la question.

«C’est décevant d’avoir perdu en finale contre les États-Unis lors de ces deux tournois, a souligné Poulin, samedi. Je vois cela comme une motivation de plus en prévision des Olympiques. On doit relever nos manches et travailler encore plus fort.»

«Elles ont remporté la majorité de nos dernières confrontations, mais c’est en février que ça va compter.»

On a découvert Poulin aux Jeux de Vancouver. Puis, elle a confirmé son statut à Sotchi. La Beauceronne sait qu’elle aura à nouveau des choses à prouver à Pyeongchang.

«Mon rôle a changé au fil des années, a fait remarquer celle qui est commanditée par Tide. Je suis devenue une leader et je tente d’aider les plus jeunes au sein de notre équipe.»

«Il faut profiter de chaque moment, car ça va très vite. Je ne réalise pas que j’en suis déjà à mes troisièmes Jeux et que ça fait huit ans que je fais partie de l’équipe canadienne.»

Préparation intense

Depuis le mois d’août, une trentaine de joueuses sont réunies au centre de perfectionnement de Hockey Canada à Calgary afin de se préparer pour leur séjour en Corée du Sud. Comme on peut s’en douter, l’heure n’est pas à la rigolade.

«On s’entraîne à temps plein tant sur la glace qu’à l’extérieur, a indiqué Poulin. Comme c’est le cas de chaque année olympique, on dispute plusieurs parties contre des équipes de la Ligue midget AAA de l’Alberta.»

«Étant donné que les parties comptent au classement, ça donne droit à des matchs intenses et physiques. Ça nous aide à nous pousser. Nous sommes contentes d’avoir ce type de compétition.»

Cette préparation vient aussi avec une certaine pression sur les épaules des patineuses canadiennes. Si elles ne remportent pas l’or en février, ce sera une déception nationale.

«On sait qu’il y a beaucoup de pression, a affirmé Poulin. On est au Canada et ça vient chaque fois qu’on porte le chandail avec le logo de Hockey Canada. Au lieu de se laisser écraser par elle, on a décidé de la transformer en motivation.»

Une plus grande visibilité

Le hockey féminin pourrait bien bénéficier de l’absence des joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) en Corée du Sud.

«Je crois que les projecteurs seront davantage braqués sur notre sport et sur les autres comparativement aux derniers Jeux olympiques, a mentionné le numéro 29. C’est quelque chose d’excitant. Ça va permettre aux gens de découvrir d’autres sports.»

On peut penser que Poulin et ses coéquipières trouveront une façon de les avoir sur elles pour les bonnes raisons.