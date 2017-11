Les Canadiens peu offusqués par le nom des Eskimos

Malgré ce qu'en pensent les maires de certaines grandes villes des Prairies, à peine un Canadien sur cinq croit nécessaire que les Eskimos d'Edmonton changent de nom.

Le débat a refait surface au début du mois lorsque les maires de Winnipeg et d'Edmonton, Brian Bowman et Don Iveson, ont invité l'équipe de la Ligue canadienne de football à changer de nom à la fin de la saison. Ils ont fait valoir que le terme «eskimos» est considéré comme péjoratif pour les Inuits.

Or, selon un sondage mené par Insights West et publié jeudi, seuls 21 % des Canadiens considèrent le nom de l'équipe «probablement» ou «définitivement inacceptable». En contrepartie, 57 % des répondants trouvent le nom «probablement» ou «définitivement acceptable» et 23 % sont incertains.

La même question posée à propos d'autres noms d'équipe a amené des résultats similaires. Ainsi, 58 % des Canadiens approuvent le nom des Blackhawks de Chicago (LNH), 49 % défendent celui des Redskins de Washington (NFL) et 56 % appuient celui des Chiefs de Kansas City (NFL).

Le sondage a tout de même montré certaines disparités sociales. Les personnes habitant dans les provinces de l'ouest, les Canadiens plus âgés et les hommes étaient plus susceptibles de trouver acceptables les noms de ces équipes, tandis que les femmes et les jeunes étaient plus défavorables.

Le sondage a été mené en ligne auprès de 1005 Canadiens du 24 au 26 octobre. La marge d'erreur est de 3,1 %, 19 fois sur 20.