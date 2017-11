Le plombier du tennis

Publié aujourd'hui à 15h19

Mis à jouraujourd'hui à 15h32

David qui??? C’est la question que se posent régulièrement les profanes de tennis en découvrant des résultats de tournois. Surtout quand leurs favoris se font battre.

Comme en début de semaine quand «David qui ???» a défait Rafael Nadal. Comme en fin de semaine, toujours à Londres, quand «David qui ???» a surpris nul autre que Roger Federer en demi-finale du Championnat de fin de saison de l’ATP.

Le samedi 18 novembre, après avoir perdu la première manche 6-2, Goffin a fait ce qu’il fait de mieux. Lentement, systématiquement, il a tout retourné et il a résisté, grugeant irrésistiblement les points comme la confiance de son opposant qu’il a liquidé ensuite 6-3 et 6-4 grâce à un bris dans chacune de ces deux dernières manches.

Ainsi, en quelques jours, le Belge aura vengé ses deux défaites survenues sur la terre battue de Monte-Carlo et de Madrid aux mains de Rafael Nadal. Puis il aura vengé sa défaite survenue en finale du tournoi de Bâle, aux mains du Dieu local, Roger Federer. Reste à voir s’il vengera les TROIS défaites survenues aux mains de Grigor Dimitrov, à Melbourne, Sofia et, cette semaine, à Londres.

Le Patrice Bergeron du tennis?

Certains pourraient trouver insultant d’utiliser le mot «plombier» dans le titre de ce texte, comme dans la comparaison avec Goffin. Cela dit, il n’y a rien de péjoratif dans le fait de comparer le tennisman belge à ces joueurs de hockey qui font toute une carrière de ce style de jeu.

Le meilleur exemple de notre génération serait probablement le Québécois Patrice Bergeron, des Bruins de Boston. Qu’il s’agisse de la saison régulière ou des derniers niveaux éliminatoires, ou encore de rencontres internationales et de Jeux olympiques, Bergeron a toujours été une des pièces maîtresses sur l’échiquier de son entraîneur. S’il devenait disponible pour une transaction, les 30 autres DG de la LNH hurleraient leur désir de l’acquérir... à haut prix.

Pourtant, Bergeron n’a pas le tir foudroyant de Shea Weber ou la vitesse de Connor McDavid ou même les mains de Jonathan Drouin. Mais il fait tout, très bien, offensivement et défensivement. Comme Goffin.

La toute première fois que j’ai vu un match de David Goffin, je l’ai casé dans la catégorie des joueurs du top 50. Bons, mais sans plus. Par la suite, je n’étais jamais le plus excité à l’idée de décrire ses matchs. Pas de gros services, pas de gros coups droits, pas de gros revers, pas de jeu de filet spectaculaire. Pas grand-chose finalement... Que des coups ordinaires.

Puis, au fil de années, je me suis fait prendre régulièrement à prédire des victoires faciles pour les adversaires avant de voir ce travailleur s’atteler à la tâche et remonter la pente pour créer les surprises.

Des surprises qui, en 2017, n’en sont plus. Il faut l’admettre.

Et si l’étiquette de plombier vous hérisse toujours, allons-y pour «plombier de luxe».

Crédit photo : AFP

L’année de David

Goffin a clairement connu la meilleure année de sa carrière au cours de 2017. Lui qui n’avait jamais réussi à grimper plus haut que le 11e rang mondial se retrouve maintenant septième. Il pourrait même se hisser aussi haut que le quatrième échelon du classement ATP advenant qu’il triomphe à Londres.

Et il a trimé dur pour connaître cette année de rêve. Sa victoire contre Federer était sa 80e rencontre de l’année, déclinant un dossier de 57 victoires et 23 défaites. Et il faut tenir compte de cette blessure à une cheville, subie à Roland-Garros, qui l’a tenu à l’écart pendant un mois et qui aurait pu tout gâcher.

À ses succès individuels pourraient même s’ajouter ceux de l’équipe belge en Coupe Davis. Les 24, 25 et 26 novembre, il sera le fer de lance de son pays dans la grande finale pour l’obtention du Saladier d’argent. Lui qui a joué deux rondes sur trois, en 2017, a gagné ses deux matchs contre l’Italie en avril, puis contre l’Australie en septembre.

Et n’imaginez pas que Goffin lèvera le pied parce qu’il vient de se faire une notoriété supplémentaire en épinglant à son tableau de chasse les Nadal et Federer dans la même semaine. Je vous invite à ne pas rater le duel contre la France, que Valérie Tétreault et moi auront le plaisir de décrire sur TVA Sports.

Le héros discret

«Mon nom est GOFFIN, David GOFFIN!» pourrait-il clamer haut et fort, un peu à la manière de la phrase célèbre de l’agent secret James Bond.

Mais toute comparaison s’arrêtera là. Car celui qui est d’ores et déjà assuré d’être le plus célèbre Belge de l’histoire du tennis n’a rien d’un James Bond, portant le smoking et conduisant des bolides de luxe. Plus sérieusement, disons qu’il n’a pas le style flamboyant d’un Rafael Nadal ou le profil chevaleresque d’un Roger Federer. Il ne créera jamais un centième des controverses dont un Nick Kyrgios fait son quotidien.

Réservé, humble, introverti, David Goffin ne sera jamais le champion des partenariats publicitaires non plus. On l’imagine mal détenir ce portefeuilles d’associations avec des entreprises comme Rolex, Mercedes, Moet et Chandon et autres qui se collent à Federer. Ou comme Kia, Richard Mille (montres de grand luxe), Tommy Hilfiger, Poker Stars et autres qui enrichissent Nadal.

Goffin, mis à part quelques entreprises locales, sera l’emblème des équipementiers sportifs qui lui fournissent l’essentiel, comme les raquettes Wilson ainsi que les vêtements et espadrilles Asics. Goffin n’attirera jamais de grandes marques, sauf peut-être Lindt, le fameux chocolat... belge.

Mais, à l’image de l’homme, ses revenus publicitaires seront respectables et il rendra fiers ses compatriotes et ses fervents admirateurs.

À bien y penser, le prénom de Goffin était prédestiné. Comme lorsque David a battu Goliath.

En fait, dans son cas, c’est David qui a battu plusieurs Goliaths...