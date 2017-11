L’attaque des Jets s’amusent face aux Devils

Le Québécois Mathieu Perreault ainsi que quatre autres attaquants des Jets ont terminé la rencontre avec une récolte de deux points pour mener l’équipe vers une victoire par la marque de 5-2 face aux Devils du New Jersey, samedi au Bell MTS Place de Winnipeg.

Les cinq filets des favoris locaux ont été inscrits lors du deuxième engagement.

Les attaquants Matt Hendricks et Kyle Connor ont terminé leur journée de travail avec une récolte d’un but et une mention d’aide.

Mark Scheifele et Joel Armia ont pour leur part amassé deux mentions d’aide. Patrik Laine et Jacob Trouba ont été les autres marqueurs pour les Jets.

Devant le filet, le gardien Connor Hellebuyck a été solide en repoussant 34 des 36 rondelles dirigées vers lui.

Du côté des Devils, le défenseur Will Butcher a touché la cible pour la première fois de sa carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

L’arrière a également amassé une mention d’aide sur le but de Brian Gibbons.

Le gardien Cory Schneider a été retiré du match après avoir permis cinq buts sur 22 lancers. Keith Kinkaid est venu en relève en troisième période et a repoussé les 12 tirs dirigés vers lui.