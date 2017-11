La transaction qui a déchiré Raymond Bourque

À l’occasion du centenaire de la LNH, trois légendes québécoises qui ont marqué l’histoire de la Ligue ont accordé une entrevue à TVA Sports.

Denis Savard, ancien porte-couleurs des Canadiens de Montréal qui a soulevé la coupe Stanley en 1993, le défenseur Raymond Bourque, quintuple récipiendaire du trophée Jack-Norris, et Mike Bossy, seul joueur de l’histoire à marquer 50 buts ou plus pendant neuf saisons consécutives, ont été invités à partager des anecdotes savoureuses à propos de leur carrière.

Il a notamment été question de la soirée où Michel Bergeron, alors entraîneur-chef des Draveurs de Trois-Rivières, a annoncé à Bourque qu’il a été échangé à la pire équipe de la LHJMQ, les Blackhawks de Sorel.

Une nouvelle qui a pour le moins bouleversé le défenseur.

«On était en première position, tout allait bien. À 8h, un samedi soir, je suis en train de jouer au billard avec Mario Simard et des amis et il m’appelle pour me dire de le rejoindre au Colisée. J’arrive là-bas et il me dit "je viens juste de t’échanger à Sorel".

«Je n’ai jamais pleuré comme j’ai pleuré ce soir-là, j’étais sous le choc, ça allait tellement bien. Sa femme, jusqu’à aujourd'hui, j’en suis sûr, ne l’a jamais pardonné pour cet échange.»

Une cicatrice en raison de Bossy

Bourque gardera sur son visage un souvenir éternel de son ami Mike Bossy, en raison d’un accident survenu durant un match opposant les Islanders aux Bruins.

«C’était dans le temps que je ne le connaissais pas tant que ça. J’essayais de lui enlever la rondelle, mais j’ai accroché son bras et je l’ai coupé, raconte Bossy.

«Je me sentais mal. Je me suis dit "qu’est-ce qu’il va me faire". Il s’est retourné de bord, il m’a regardé, il a vu que c’était moi et il a gardé ses gants.»

Les deux hommes se sont finalement liés d'amitié durant la Coupe Canada de 1984.

«Quand je me rase je pense à Bossy, c’est tannant, je me coupe toujours!», a rigolé l’ancienne gloire des Bruins.