Evgeny Kuznetsov s’illustre face au Wild

L’attaquant des Capitals Evgeny Kuznetsov a inscrit un but et obtenu une mention d’aide pour guider son équipe vers une victoire par la marque de 3-1 face au Wild du Minnesota, samedi au Capital One Arena de Washington.

À VOIR | Sommaire

Il s’agit d’une première défaite en cinq rencontres pour la formation de Saint Paul.

Les unités spéciales ont joué un grand rôle dans la victoire des Capitals. T.J. Oshie a ouvert la marque en touchant la cible lors d’un avantage numérique.

Kuznetsov a doublé l’avance des siens en fin de troisième engagement avec l’avantage d’un homme.

Le défenseur Dmitry Orlov a été l’autre marqueur pour les favoris locaux.

Devant le filet, le gardien Braden Holtby a réalisé 30 arrêts.

Du côté du Wild, l’attaquant Nino Niederreiter a été le seul joueur à trouver le fond du filet.

Le portier Alex Stalock a connu un excellent match en repoussant 40 des 43 tirs dirigés vers lui.