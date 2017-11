Coupe Uteck: les Mustangs en territoire des Axemen

Les Mustangs de l’Université Western rendront visite aux Axemen de l’Université Acadia, à Wolfville en Nouvelle-Écosse, à l’occasion de la Coupe Uteck, l’une des demi-finales du championnat canadien de football universitaire.

Le duel sera présenté à TVA Sports 2, dès 12h30.

Les Mustangs ont écrasé les Golden Hawks de l’Université Laurier, 75-32, lors du match de la Coupe Yates, la semaine dernière et ainsi mettre la main sur le titre de l’Association de l’Ontario.

De leur côté, les Axemen ont mis la main sur la Coupe Loney grâce à une victoire de 45-38, en prolongation, face aux Huskies de l’Université Saint Mary’s.

Le vainqueur de ce duel croisera le fer avec le gagnant du match entre le Rouge et Or de l’Université Laval et les Dinos de l’Université de Calgary lors de la Coupe Vanier.