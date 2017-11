Atletico et Real se neutralisent, le Barça s'échappe

Un match nul et deux perdants : l'Atletico et le Real Madrid se sont neutralisés (0-0) dans un derby madrilène très heurté samedi pour la 12e journée du Championnat d'Espagne, ce qui n'arrange aucun des deux clubs, désormais distancés à 10 longueurs du leader Barcelone.

Pour le premier derby disputé dans le nouveau stade Metropolitano (68 000 places), ce n'était pas un match mémorable : «Atleti» et Real ont multiplié les duels engagés et les chocs sans retenue, mais leurs attaquants ont trop gâché face au but, à l'image de Cristiano Ronaldo et Antoine Griezmann, conspués par le public.

Et voilà le Barça (1er, 34 pts) qui prend le large en tête après sa victoire 3-0 à Leganés dans l'après-midi sur un doublé de Luis Suarez.

Valence (2e, 27 pts) pointe à sept longueurs avant d'affronter dimanche l'Espanyol Barcelone, et le Real (3e, 24 pts) comme l'Atletico (4e, 24 pts) affichent un retard inquiétant: jamais dans l'histoire de la Liga un club n'a réussi à remonter un tel débours pour ensuite remporter le titre.

«Justement, c'est ce qu'on est capable de faire nous et c'est ce qui va se passer. C'est ce qu'on doit se mettre dans la tête, a tranché Zidane, refusant tout abattement. Je suis surtout amer pour les joueurs. Mais je me sens conquérant.»

Son Real, comme l'Atletico, souffre d'une grave lacune cette saison: son manque d'efficacité offensive. De fait le spectacle samedi a été davantage dans l'intensité que dans la technique.