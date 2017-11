Wil Trapp jouera contre une ancienne idole

Le milieu de terrain du Crew de Columbus Wil Trapp a grandi en admirant Michael Bradley. Il aura maintenant l’occasion de l’affronter, alors que son équipe affrontera le Toronto FC en finale de l’Association de l’Est à compter de mardi.

Petit à petit, Trapp s’est imposé comme une force en présence au milieu, au fil de ses cinq premières saisons avec le Crew. Il porte maintenant le «C» à l’avant-bras, tout comme le vétéran Bradley du côté de la formation ontarienne.

«[Bradley] jouait de l’autre côté de l’océan Atlantique et je le regardais jouer constamment, a admis Trapp, dans des propos rapportés par le site officiel de la Major League Soccer (MLS), vendredi. C’est un grand joueur.»

Même s’ils croiseront le fer sur le terrain, Trapp a toutefois insisté sur le respect mutuel que les deux joueurs se portent. Les deux hommes ont d'ailleurs brièvement partagé les couleurs des États-Unis.

Une ressemblance

Le défenseur Josh Williams a partagé le même vestiaire que les deux athlètes. Amorçant sa carrière avec le Crew, il a effectué un passage de deux saisons avec Toronto avant de rentrer au bercail, cette année. L’arrière est d’avis que les deux joueurs montrent un style de jeu très semblable.

«Certaines personnes montrent un dévouement et une étincelle dans les yeux. Je crois que Michael est l’exemple ultime, a déclaré Williams. Je n’ai jamais été dans l’entourage de quelqu’un qui donnait son 100 % dans tout ce qu’il fait comme lui. J’ai remarqué la même attitude avec Wil.»

«La nuit dernière, [Wil] m’a appelé pour me demander de me présenter plus tôt pour effectuer quelques touches supplémentaires. C’est de cette façon que tu deviens Michael Bradley. En faisant des choses que personne d’autre ne fait.»

L’entraîneur-chef de l’équipe de l’Ohio a par ailleurs abondé dans le même sens.

«Les deux joueurs sont intelligents et ont un impact sur le jeu de leur équipe, a-t-il analysé. Quand Wil joue bien, nous jouons généralement bien, et vice-versa.»

Le premier duel aura lieu mardi, à Columbus. Le gagnant de cette série obtiendra l’avantage du terrain en finale de la Coupe MLS, puisque les deux clubs ont terminé la saison régulière avec un meilleur dossier que les finalistes dans l’Ouest.