S.O.S : défenseurs latéraux recherchés à Montréal!

L’Impact de Montréal a présentement 22 joueurs sous contrat en vue de la saison prochaine, mais ne vous attendez pas à voir tous ces joueurs de retour lors du camp 2018.

Démystifions ensemble l’effectif actuel. Je reviendrai dans les prochains jours sur les joueurs qui ne seront pas de retour l’an prochain.

Gardiens (3)

La chose la plus importante à savoir dans le dossier des gardiens, c’est que l’Impact est présentement à la recherche d’un gardien de premier plan. Le club se serait informé en Europe et avec l’arrivée du légendaire entraîneur Joël Bats, gageons que la recherche est déjà plutôt avancée.

-Evan Bush : Après avoir subtilisé le poste de Troy Perkins au cours d’une saison 2014 de misère, Bush a été mandaté pour tenir le fort au cours des trois dernières années. Son année d’option pour la saison 2018 a été exercée, mais sera-t-il protégé lors du repêchage d’expansion? L’Impact tentera-t-il de l’échanger à une équipe dans le besoin?

-Maxime Crépeau : Quel est l’avenir véritable de Crépeau chez l’Impact? Au sein de l’équipe première depuis 2013, le cerbère québécois a eu sa première vraie chance en 2017. En tant que deuxième gardien, il a joué les matchs de championnat canadien et deux rencontres de saison régulière. À un certain moment, Crépeau pourrait perdre patience et décider d’aller voir ailleurs s’il peut être l’homme de la situation.

-James Pantemis : La réputation du gardien de 20 ans le précède. Pantemis a un brillant avenir et l’Impact ne pouvait pas se permettre de le laisser filer. Il sera assurément le 3e gardien du club en 2018.

Avec l'arrivée potentielle d'un autre gardien, tout indique que Crépeau ou Bush pourraient se retrouver sous d’autres cieux.

Défenseurs centraux (6)

-Thomas Meilleur-Giguère : Titulaire d’un nouveau contrat, le jeune Meilleur-Giguère ne verra probablement que très peu d’action en 2018. Un prêt ne serait pas une mauvaise idée pour lui permettre de jouer, sauf s’il est destiné à réchauffer le banc à Ottawa comme ce fut le cas en 2017.

-Kyle Fisher : L’une des révélations de la saison 2017, Kyle Fisher aurait mérité de jouer la totalité de la campagne s’il était resté en santé. L’état-major semble lui préférer Victor Cabrera, donc Fisher fera sans doute office de roue de secours par excellence la saison prochaine.

-Laurent Ciman : Peu importe ce que l’on pense de sa saison 2017,«le Général» est la pièce-maitresse de la défensive montréalaise. Quand il joue avec confiance, Ciman est un véritable mur. Encore faut-il lui donner le respect qu’il mérite... Avec une seule année de contrat restante, Ciman pourrait avoir envie de changer d’air s’il ne se sent pas apprécié à sa juste valeur.

-Victor Cabrera : L’Argentin n’est pas constant depuis son arrivée à Montréal... mais lorsqu’il est dans un bon jour, il est l’un des meilleurs défenseurs dans cette ligue. S’il peut trouver cette constance, l’Impact aura enfin son duo du tonnerre. Espérons simplement que Cabrera demeure en santé.

-Wandrille Lefèvre : La saison 2017 a été éprouvante pour le produit de l’Académie. Au coeur d’une controverse en début de saison, Lefèvre s’est vu écarté pour la suite. Confiné au rôle de joueur d’entraînement, pourra-t-il changer son sort sous Rémi Garde? Il avait démontré ses qualités lors des saisons précédentes et il pourrait rendre de fiers services en cas de blessures.

-Deian Boldor : Ce que le Roumain a démontré lors des matchs est à des années-lumières de ce qu’il a fait à l’entraînement. Le défenseur gaucher devra montrer ce qu’il a dans le ventre rapidement, lui qui est prêté jusqu’en juin.

Défenseurs latéraux (1)

Les latéraux de qualité sont une denrée rare dans le monde du soccer... et l’Impact a un besoin criant en vue de la prochaine saison.

Montréal devra acquérir deux ou trois défenseurs latéraux. Un latéral gauche de premier plan est une priorité... La doublure pourrait bien se trouver chez les U19, où Daniel Kinumbe fait flèche de tout bois. L’Académicien a marqué 6 buts en 9 matchs cette saison... un vrai latéral moderne.

-Daniel Lovitz : En vertu de l’absence d’Ambroise Oyongo, Lovitz a rendu de fiers services à l’Impact. Ce milieu de terrain de profession s’est converti en latéral en début d’année dernière. A-t-il été le meilleur défenseur de l’Impact en 2017? Soyons sérieux un instant... mais il fera un bon remplaçant en 2018.

***Chris Duvall a reçu une offre de contrat, mais il semble étudier ses options en Europe en ce moment. Puisque ses droits appartiennent à l'Impact, l'Américain ne peut pas se trouver du boulot ailleurs en MLS.

Milieux de terrain (5)

Il faudra trouver quelqu’un pour épauler Blerim Dzemaili et Samuel Piette. Dzemaili a affirmé être beaucoup plus confortable quand il joue en tant que milieu relayeur. Ce qu’il semble manquer au XI montréalais, c’est un milieu créateur, un vrai numéro 10.

-Blerim Dzemaili : Son prêt sera renouvelé en décembre. Ce qui est curieux, c’est que Joey Saputo avait promis que Dzemaili serait signé à long terme lorsque son prêt viendrait à échéance. Est-ce que les conditions ont changé ou est-ce qu’un prêt permet à Saputo une meilleure latitude au niveau budgétaire? Mystère.

-Louis Béland-Goyette : Toujours en période d’apprentissage, Béland-Goyette a offert deux visages en 2017. D’excellentes performances contre Philadelphie et Salt Lake, puis un match très difficile contre la Nouvelle-Angleterre. À 22 ans, le Québécois poursuivra son développement en 2018, si Rémi Garde lui donne sa chance.

-Marco Donadel : Ralenti par les blessures, je ne m’attendais pas à revoir l’Italien en 2018. D’ailleurs, son renouvellement de contrat a été fait dans le plus grand des secrets. En espérant que son genou tienne le coup...

-Samuel Piette : L’avenir est rose pour Piette. S’il n’est pas nommé capitaine de l’Impact en 2018, il portera assurément le brassard dans un avenir rapproché.

-Shamit Shome : Une jambe cassée en début d’année 2017. Huit minutes de jeu lors du tout dernier match de la saison. Vivement 2018 pour l’Albertain de 20 ans.

Ailiers (5)

L’Impact devra enfin trouver son homme de confiance sur l’aile droite. La chaise musicale entre Ballou, Oduro, Salazar et Romero a assez duré. Normalement, Ballou devrait être en mesure de remplir ce mandat, si sa tête et son coeur y sont.

-Ballou Tabla : L’arrivée de Rémi Garde change-t-elle la donne pour le jeune prodige? Quand il joue comme il en est capable, Ballou est un atout indéniable. Espérons qu’il sera en mesure d’appuyer sur le bouton «reset» et de prouver qu’il a l’étoffe d’un grand joueur en 2018. Il pourra ensuite exporter son talent en Europe beaucoup plus facilement et il pourra quitter la tête tranquille...

-David Choinière : En 2017, Choinière n’a pas été en mesure de faire état de ses habiletés. Le Québécois est capable de faire des ravages sur l’aile gauche lorsqu’il est en santé. Souhaitons qu’on puisse le voir éclore comme il se doit en 2018.

-Michael Salazar : Son option a été exercée en vue de la saison 2018.

-Dominic Oduro : Quelle saison 2017 de misère. Oduro est amer. L’Impact et les partisans sont amers. La seule solution passe par un échange, mais son salaire fera sans doute peur aux autres équipes de la MLS.

-Ignacio Piatti : Il nous reste deux saisons à nous régaler des feintes de «Nacho».

Attaquants (3)

-Nick DePuy : Prêté à Ottawa pour la saison prochaine? Espérons pour lui...

-Anthony Jackson-Hamel : Le Québécois a prouvé qu’il avait la trempe d’un attaquant numéro un. Sera-t-il l’homme de confiance de Rémi Garde? On en saura davantage au camp.

-Matteo Mancosu : Ses performances en 2017 ne justifient pas son salaire de plus de 700 000$ par année. Espérons revoir le Mancosu des éliminatoires 2016.