Patrice Bernier se joint à l'Académie de l'Impact

L’ancien capitaine de l’Impact de Montréal, Patrice Bernier, travaillera comme entraîneur-adjoint des équipes de l’Académie dès le 4 janvier.

En tant qu’instructeur-adjoint, Bernier côtoiera les pilotes des quatre équipes de l’Académie (U13, U15, U17, U19) afin d’aider à faciliter sa transition vers le métier d’entraîneur, tout en partageant ses connaissances et ses expériences avec les jeunes joueurs.

«Je suis content de poursuivre ma carrière à l’Impact de Montréal avec ce nouveau défi qui s’offre à moi, a dit le Québécois dans un communiqué, vendredi. Je suis très excité par cette nouvelle aventure et j’ai hâte de pouvoir partager mes expériences, tout en apprenant aussi des entraîneurs et des joueurs de l’Académie.»

«Nous sommes très heureux de compter Patrice parmi nous, a ajouté le directeur de l’Académie, Philippe Eullaffroy. Il va pouvoir transférer aux joueurs et au personnel son expérience encore toute fraîche de joueur professionnel. De notre côté, nous allons lui transférer nos connaissances sur le développement des joueurs. Nous allons nous enrichir mutuellement et être encore plus performants dans la formation des joueurs.»

Bernier détient le permis B de U.S. Soccer depuis le 21 décembre 2014, rencontrera Philippe Eullaffroy au mois de décembre pour se familiariser avec la méthodologie et la pédagogie de l’Académie.

Dans la Major League Soccer, le Québécois a totalisé 15 buts et 25 mentions d’aide en 151 matchs du calendrier régulier. En 2017, il a touché la cible deux fois en 27 joutes.