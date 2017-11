Voici un résumé de toute l'action qui s'est déroulée dans la Ligue nationale de hockey le 16 novembre 2017.

Résultats (équipes à domicile en majuscules)

TORONTO 1, New Jersey 0 (Prol.)

NY ISLANDERS 6, Caroline 4

Arizona 5, MONTRÉAL 4

Pittsburgh 3, OTTAWA 1

TAMPA BAY 6, Dallas 1

MINNESOTA 6, Nashville 4

WINNIPEG 3, Philadelphie 2 (Fus.)

COLORADO 6, Washington 2

St. Louis 4, EDMONTON 1

Vegas 5, VANCOUVER 2

Boston 2, LOS ANGELES 1

Floride 2, SAN JOSE 0

MacKinnon, Rantanen et Landeskog s’amusent

Nathan MacKinnon (1 but, 4 aides) et Mikko Rantanen (1 but, 3 aides) ont chacun établi des sommets personnels tandis que Gabriel Landeskog a obtenu son premier tour du chapeau en carrière pour permettre à l’Avalanche de signer un sixième gain à domicile cette saison. (À voir dans la vidéo ci-dessus)

* MacKinnon (22 ans, 76 jours) est devenu le plus jeune joueur dans l’histoire de l’Avalanche a obtenir cinq points lors d’un même match après Paul Stastny (21 ans, 347 jours). MacKinnon est également le quatrième joueur de l’Avalanche à accomplir l’exploit depuis la saison 2006-2007.

Le Lightning et les Maple Leafs ne dérougissent pas

Le Lightning (15-2-2, 32 points) et les Maple Leafs (13-7-0, 26 points) ont tous les deux prolongé leurs séquences victorieuses:

* Steven Stamkos (2 buts, 2 aides) et Nikita Kucherov (1 but, 2 aides) ont permis au Lightning d’amasser une cinquième victoire consécutive. Les deux joueurs ont également prolongé leurs séquences de matchs avec au moins un point à cinq. Andrei Vasilevskiy a effectué 27 arrêts pour mériter sa 14e victoire de la saison. Il devance de trois gains les gardiens Frederik Andersen et Matt Murray à ce chapitre dans la LNH.

* William Nylander a marqué le seul but de la rencontre face aux Devils avec un peu plus de deux secondes à faire à la période de prolongation pour permettre aux Leafs de signer une cinquième victoire de suite. Nylander et Miroslav Frycer (11 octobre 1984) sont les deux seuls joueurs de l’histoire de l’équipe à avoir marqué l’unique but d’une rencontre en prolongation. Frederik Andersen a repoussé 42 rondelles, dont huit en prolongation, pour récolter son deuxième blanchissage de la présente campagne. Le Danois a triomphé lors de ses quatre dernières sorties.

Luongo signe un 74e jeu blanc en carrière

Roberto Luongo a été parfait sur 35 tirs pour mériter son 74e blanchissage en carrière. Le gardien montréalais n’est plus qu’à deux jeux blancs de rejoindre Tony Esposito et Ed Belfour au neuvième rang de l’histoire à ce chapitre.

Ce n’est pas fini, tant que ce n’est pas fini!

Plusieurs équipes ont comblé un retard pour finalement l’emporter dans la soirée de jeudi :

* Winnipeg a comblé un déficit de deux buts pour finalement l’emporter en fusillade face aux Flyers. Mark Scheifele a notamment créé l’égalité alors qu’il ne restait que 48,4 secondes à faire dans la rencontre. Bryan Little a finalement tranché le débat lors de la séance de tirs de barrage pour procurer une septième victoire aux Jets à leurs neuf derniers matchs. Patrik Laine a obtenu une mention d’aide pour ainsi prolonger sa séquence de matchs avec au moins un point à sept.

* Le Wild est revenu de l’arrière en marquant quatre buts sans réplique pour mériter une quatrième victoire de suite stoppant du même coup la séquence victorieuse des Predators à cinq rencontres. Jason Zucker (1 but) a maintenant marqué huit buts lors des cinq derniers matchs ce qui constitue un record d’équipe. Brian Rolston avait récolté sept buts en six matchs lors de la saison 2007-2008.

* Les Coyotes sont revenus trois fois de l’arrière face aux Canadiens pour finalement l’emporter par la marque de 5-4. Christian Fischer (1 but, 1 aide) a inscrit le but vainqueur avec 9:50 à faire à la troisième période. Les Coyotes ont ainsi remporté un premier match en temps régulier cette saison.

Sept joueurs prolongent leurs séquences

Outre Stamkos, Kucherov, Laine et Zucker, trois autres joueurs ont également prolongé leurs séquences de matchs avec au moins un point:

* Le capitaine des Kings Anze Kopitar (1 aide) a noirci la feuille de pointage lors des dix derniers matchs.

* Brayden Schenn (2 buts, 1 aide) s’est inscrit à la marque lors des six dernières rencontres.

* David Perron (1 but, 1 aide) a également obtenu au moins un point lors des six derniers matchs.