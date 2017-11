Les Remparts se paient les Cataractes à domicile

Depuis le début de la semaine, les Remparts rappelaient qu’ils avaient encore sur le cœur leur défaite du 27 octobre dernier subie à Shawinigan. Les troupiers de Philippe Boucher ont chassé ce mauvais épisode de leur tête en s’imposant par la marque de 5-2 aux dépens des Cataractes, vendredi soir, au Centre Vidéotron.

«On joue 68 matchs et c’est long, alors on trouve toutes sortes de raisons pour essayer de motiver un club de hockey. Ça a été la ligne toute la semaine [de la vengeance], qu’on leur en devait une. Demain, je vais essayer d’en trouver une autre pour Baie-Comeau!» a badiné l’entraîneur-chef des Remparts en point de presse.

Menés par le trio des vétérans Olivier Garneau (1 but, 2 passes), Matthew Boucher (2 buts, 2 passes) et Derek Gentile (1 but, 1 passe), les Remparts ont donc conservé leur position de tête au classement général de la LHJMQ à la suite de cette victoire, une septième à leurs dix dernières sorties.

Pas de panique à bord

Les Cataractes, qui ont encaissé un quatrième revers en autant de rencontres, ont créé l’égalité 2-2 au troisième tiers après avoir tiré de l’arrière 0-2, avant que l’unité du capitaine québécois explose. Boucher a inscrit le troisième but des siens sur un tir sur réception gracieuseté d’une savante passe de Gentile.

«Je pense qu’il aurait eu le droit de m’en vouloir si j’avais raté ça! Non, personne n’a paniqué à 2-2. On a tendance à le dire, mais nous sommes 20 frères et on se fait tous confiance. C’est ce qui est arrivé», a lancé l’attaquant de 20 ans qui revendique désormais 12 filets cette saison.

«Dan [Renaud] les avait bien préparés. On ne réussissait pas à se séparer d’eux. La pire avance au hockey, c’est deux buts. On a frappé une couple de poteaux et la rondelle ne voulait pas rentrer. C’était écrit dans le ciel qu’ils allaient revenir. J’ai aimé notre détermination en troisième pour ne pas laisser aller ce match-là», a ajouté le paternel.

Son vis-à-vis - et ancien adjoint - n’était pas prêt à lancer la pierre à ses protégés.

«En bout de ligne, ce sont de petits détails qui font la différence À 2-2, le match aurait pu tourner d’un bord comme de l’autre. On avait demandé aux gars un effort parfait pendant 60 minutes et les gars ont relevé ce défi», a dit le pilote des Cataractes, dont l’équipe a bousillé cinq jeux de puissance.

En vitesse

C’est Gabriel Villeneuve qui avait laissé sa place afin que le Tchèque Tomas Dajcar réintègre l’alignement... La reprise vidéo a été nécessaire en deuxième période pour officialiser le but d’Olivier Garneau, dont le vif tir dans la lucarne a percuté le poteau intérieur du but. «Je me doutais que le but était bon. Ça n’avait pas fait le bruit du poteau. J’étais confiant», a-t-il réagi après le match.

Les Remparts mettront le cap vers Baie-Comeau sur l’heure du dîner samedi en prévision de leur duel contre le Drakkar prévu dimanche à 16 h au Centre Henry-Leonard.