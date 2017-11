Les directeurs-généraux de la LNH réunis à Montréal

Les directeurs-généraux de la LNH sont réunis à Montréal, aujourd’hui, dans le cadre d’un weekend d’activités soulignant le centenaire de la ligue.

Marc Bergevin et ses 30 acolytes doivent se réunir à l’Hôtel Windsor, l’endroit même où la LNH a été officiellement fondée il y a 100 ans, le 26 novembre 1917.

Au terme de cette réunion, il y aura le dévoilement d’une plaque commémorative sous les yeux de ces anciens hockeyeurs et de représentants du gouvernement canadien, entre autres.

Un dîner-causerie de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain est aussi à l’horaire du jour. Le président et chef de la direction du Canadien, Geoff Molson, y sera, tout comme le commissaire Gary Bettman.

