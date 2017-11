Le Rouge et Or s’envole vers Calgary

Les joueurs du Rouge et Or de l’Université Laval se sont envolés vers Calgary, vendredi, en prévision de leur affrontement de samedi face aux Dinos, en finale de la Coupe Mitchell.

Les représentants du RSEQ tenteront d’obtenir leur billet pour la Coupe Vanier après avoir défait les Carabins de l'Université de Montréal par la marque de 25-22 en finale de la Coupe Dunsmore.

Mettre la main sur une photo qui temoigne de la rivalite entre Québec et Montréal. La coupe dunsmore dans le vestiaire du rouge et or mais avec les titres des carabins camouflés par du "tape"#tvasports pic.twitter.com/wrwfTTADMq — Stéphane Turcot (@StephTurcotTVA) November 17, 2017

Le Rouge et Or a cependant fourni une explication plus rationnelle pour la présence de ruban adhésif sur le trophée.

En fait c’est parce qu’on l’a malencontreusement échappée, et les plaques sont tombées. C’est la seule façon qu’on a trouvée de les faire tenir, en attendant qu’on ait le temps d’effectuer des réparations. Ce sera pas aujourd’hui.. #Calgary #GoLaval — Rouge et Or (@rougeetor) 17 novembre 2017

La finale canadienne sera disputée à Hamilton le 25 novembre.

Le duel entre les Lavallois et l’Université de Calgary sera présenté à TVA Sports 2, samedi dès 16h00.

Voyez les images des joueurs captées vendredi matin dans la vidéo ci-dessus.