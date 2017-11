Les Dinos en quête de revanche

Le Rouge et Or de l’Université Laval et les Dinos de Calgary croiseront le fer pour la sixième fois de leur histoire sur la scène nationale. Et jamais les Québécois n’ont perdu face aux Albertains.

Les hommes de Glen Constantin ont gagné trois duels de la Coupe Vanier en 2010, 2013 et 2016, ainsi que la Coupe Uteck en 2008 et la Coupe Mitchell en 2011 à l’occasion du seul match disputé à Calgary.

Cette fois, Calgary est décidé à renverser la tendance. Notre journaliste Jannie Potvin a assisté à l’entraînement des Dinos.

Vous pouvez retrouver son compte-rendu dans la vidéo ci-haut.