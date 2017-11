Le Rocket doit s'avouer vaincu

Les Phantoms de Lehigh Valley ont inscrit trois buts avec l’avantage d’un joueur pour gâcher la fête à la Place Bell en venant à bout du Rocket par la marque de 5-2, vendredi soir, à Laval.

Le club-école du Canadien avait pourtant remporté ses deux derniers duels.

Éric Gélinas avait ouvert la marque tôt en première période avec son troisième but de la saison. Il a complété un jeu amorcé par Jordan Boucher et Kyle Baun. Le défenseur a décoché six tirs sur le filet adverse en plus d’écoper de deux minutes de pénalité, lors de cet affrontement.

Mikhail Vorobyev a créé l’égalité, avant de voir son coéquipier Mike Vecchione donné les devants aux visiteurs, avant la fin du premier vingt.

Vecchione a conclu la rencontre avec deux buts, tout comme son coéquipier Phil Varone qui a fait scintiller la lumière rouge à deux reprises en troisième période, dont une fois dans une cage déserte.

C’est Jeremy Grégoire qui a été l’autre buteur du côté des favoris de la foule.

C’est l’ancien du Canadien de Montréal Dustin Tokarski qui défendait la cage des Phantoms. Il a bien fait en repoussant 28 des 30 rondelles dirigées vers lui.

À l’autre bout de la patinoire, Zachary Fucale a connu une soirée de travail plus difficile. Le Québécois a concédé quatre buts sur 35 lancers.

En toute fin de rencontre, Michael McCarron et Samuel Morin ont jeté les gants. McCarron a écopé de sept minutes de pénalité lors de ce match.

Le Rocket bénéficie d’une journée de congé samedi, avant de renouer avec l’action dimanche. La troupe dirigée par Sylvain Lefebvre se rendra au Manitoba pour y affronter le Moose.