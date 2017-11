La saison de Vincent Martineau est terminée

La malchance s’acharne sur Vincent Martineau. Déjà opéré à un genou, le défenseur de 18 ans devra passer à nouveau sous le bistouri pour une blessure similaire. Sa saison prend fin après seulement 10 matchs disputés cette saison avec l’Océanic de Rimouski.

Le directeur-gérant et entraîneur-chef Serge Beausoleil précise qu’il s’agit encore d’une blessure au genou, mais il refuse de confirmer s’il s’agit du droit, celui qui avait été reconstruit l’an dernier.

Martineau appartenait aux Sea Dogs de Saint-Jean avant d’être transigé à l’Océanic contre Simon Bourque au cours de la période des Fêtes.

Voyer blessé pour quatre semaines

Alex-Olivier Voyer se retrouve aussi sur la liste des blessés pour les quatre prochaines semaines. À l’image de Carey Price avec le Canadien, Beausoleil refuse de s’avancer sur la nature de cette blessure, ce qui laisse place à plusieurs interprétations chez les partisans de l’Océanic.

En plus de Vincent Martineau, Voyer retrouve Samuel Gaumond et Louis-Philippe Denis à l’infirmerie.

Rimouski affrontera l’Armada de Blainville-Boisbriand et les Tigres de Victoriaville avec un alignement réduit, samedi et dimanche. Serge Beausoleil fera confiance à ses deux gardiens, Colton Ellis et Jimmy Lemay, pour ces deux matchs sur la route.