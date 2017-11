La ligne offensive du Rouge et Or de l’Université Laval avait éprouvé des difficultés en première demie de la Coupe Vanier 2016 et Justin Éthier s’attend à un aussi grand défi cette année à quelques heures de retrouver les Dinos de Calgary.

«La ligne défensive des Dinos est la meilleure que nous allons affronter cette année, a affirmé le coordonnateur offensif du Rouge et Or.

Montréal avait une ligne défensive spéciale en 2016 et encore une ligne incroyable cette année avec beaucoup de mouvement, mais la ligne des Dinos est supérieure.

«Ils misent sur quatre joueurs de cinquième année et ils sont très actifs autant à l’intérieur qu’à l’extérieur, ajoute Éthier. Ils mettent beaucoup de pression et nous avions mal géré le deuxième essai et long l’an dernier. Brett Wade est certainement ce qu’il y a de mieux parmi les plaqueurs que nous avons affrontés cette année.

Ils ont perdu un gros morceau [Connor McGough], mais le gars [Matthew Carson] qui le remplace est très bon.» McGough a été le choix de 1re ronde (4e au total) des Tiger-Cats de Hamilton au dernier repêchage de la LCF.

Semer le doute

En plus de Wade, l’ailier défensif Cory Robin a aussi été élu sur l’équipe d’étoiles de l’Ouest tout comme les secondeurs Micah Teitz et Boston Rowe qui dominent l’équipe pour les plaqués.

«Leur front défensif n’a rien à envier à personne, a indiqué Éthier. Oui, il se marque beaucoup de points dans l’Ouest, mais il ne faut pas sous-estimer le travail des quarts-arrières. Michael O’Connor [UBC] et Noah Picton [Régina] sont excellents.

«Nous avons aussi un très bon quart-arrière et nous sommes excités de miser sur Hugo [Richard], mais les Dinos forment une très bonne défensive. Même s’ils ont perdu quelques joueurs [notamment Robert Woodson], leur ligne tertiaire est solide avec notamment le demi de coin Adam Laurensse qui a été choisi sur l’équipe d’étoiles.»

Malgré le départ du coordonnateur défensif Tom Higgins, Éthier ne voit pas de changements importants. «La structure est similaire. On ne pourra pas se permettre d’être toujours en mode passe.

«Il faudra semer un doute et courir fort. Il n’y a pas de gros points faibles et il faudra faire un peu de tout, contrairement à la Coupe Vanier de 2013 où l’on savait que notre ligne offensive pouvait tirer avantage de leur ligne défensive et que leur force se situait dans la tertiaire.»

Le Rouge et Or a été conservateur à plusieurs reprises cette saison. «Nous aurons absolument besoin de gros jeux, a reconnu Éthier, mais c’est un travail d’équipe. Nous avons une solide défensive et de bonnes unités spéciales. On ne peut pas bâtir une offensive seulement en fonction des longs jeux, mais on doit sauter sur les chances qui se présentent.»

Les Dinos : le botteur de Calgary n’en revient toujours pas

Cinq jours après avoir réussi un placement dramatique de 59 verges pour procurer la victoire à son équipe à la Coupe Hardy sur le dernier jeu du match, Niko DiFonte flotte toujours sur un nuage.

«C’est complètement irréel, a raconté le botteur des Dinos de Calgary, jeudi, avant de sauter sur le terrain pour l’entraînement de l’équipe. Mon plus long botté à l’entraînement avait été de 55 verges. C’était une journée parfaite pour le football avec aucun vent.

«Je n’étais pas certain que j’aurais la jambe assez puissante pour réussir le placement, mais j’ai eu un excellent contact. Je n’y crois pas encore, mais je dois tout oublier et me préparer pour la Coupe Mitchell.»

Le placement de 59 verges de DiFonte a procuré une victoire de 44-43 aux Dinos face aux Thunderbirds de UBC et constitue un record de USports.

«Les entraîneurs ont eu confiance en moi en optant pour le placement et ça m’a fait croire en moi, a-t-il souligné. Je suis content d’avoir permis aux vétérans de 5e année de prolonger leur saison d’une autre semaine et d’avoir une chance d’atteindre la Coupe Vanier. Je veux jouer au prochain niveau et j’espère que ce jeu va me procurer de la visibilité.»

Wayne Harris n’a pas hésité à y aller pour une très longue tentative de placement au lieu d’opter pour une passe du désespoir. «La stratégie de la longue passe ne fonctionne jamais, a souligné l’entraîneur-chef des Dinos.

«Les Rams ont tenté la stratégie contre UBC en demi-finale et aucune infraction n’a été décernée même si tous leurs receveurs ont été plaqués. Je n’étais pas certain que Niko réussisse, mais j’étais prêt à vivre avec la possibilité qu’il le rate par une ou deux verges. Il y a quelques semaines, il en avait réussi un de 64 verges avec le vent dans le dos.»

DiFonte a complété la coupe Hardy avec six placements en huit tentatives. «Si je n’avais pas raté deux placements beaucoup plus courts, je n’aurais pas eu à tenter un botté de 59 verges en fin de match. Sur mes deux tentatives ratées, la distance y était, mais la précision n’était pas là.»

L’État des blessés

L’entraînement de jeudi soir des Dinos était fermé aux membres des médias.

Harris nous a mentionné qu’il garde espoir de voir quelques blessés de retour, dont le porteur de ballon Jeshrun Antwi et le receveur Michael Klukas.

«Ils sont à l’entraînement ce soir (jeudi) et ils sont évalués quotidiennement, a-t-il indiqué. Il y a des chances que certains reviennent, mais il n’y a rien de certain.»

Le match entre les deux équipes sera présenté à TVA Sports ce samedi dès 16h30.