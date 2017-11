Kevin Raphaël suranalyse un jeu de football quand même inusité

Quand la WWE inspire la NFL!

Un jeu (ou plutôt un après-jeu) de football a retenu l’attention de Kevin Raphaël cette semaine.

Lors de la partie entre les Bengals de Cincinnati et les Jaguars de Jacksonville, après un jeu de routine, on peut apercevoir deux joueurs des Jaguars prendre la poudre d’escampette, lesquels sont poursuivis par quatre joueurs des Bengals.

«Je sais pas c’est quoi la bonne nouvelle, mais t’as lui, lui, lui, et lui (qui partent)» explique Raphaël.

«Mais pas lui. Lui, y s’en fout. Y’est pas au courant!» s’exclaffe l’animateur avant de poursuivre.



«On se demande vraiment ce qui se passe, pourquoi les gars courent, OK. Est-ce que le Canadien a marqué cinq buts? Beyoncé vient de traverser le terrain? Je courrais aussi vite...» blague-t-il.

Il continue son explication ainsi: «Ça commence avec une petite tape sur l’épaule. Dans n’importe quelles circonstances, au soccer, y’a un blessé.»

Et c’est par la suite que les choses dégénèrent.

Après que le joueur des Jaguars eut répliqué à A.J. Green des Bengals de Cincinnati, ce dernier empoigne son adversaire par derrière dans ce qui ressemble à une prise du sommeil.

«Il se prend pour Georges St-Pierre!» clame alors Raphaël.

L’intervention très passive des arbitres inspire également notre humoriste-maison.

«Ça, c’est comme les éducatrices au primaire! Ou, tsé, quand t’étais en sixième année pis que tu tombais médiateur et qu’il y avait une chicane dans la cour d’école, tu faisais “ouin, je vais juste me mettre à côté et regarder!”»

C’est alors qu’un autre joueur des Jaguars intervient et pulvérise littéralement A.J. Green.

«Il l’a traversé A.J. Green comme Casper le fantôme qui traverse les murs!»

Revoyez ci-haut ce segment hilarant du dernier épisode du Kevin Raphaël Show!

