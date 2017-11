Gudas refuse de se présenter à son audience

Le défenseur des Flyers de Philadelphie Radko Gudas ne se présentera pas dans les bureaux de la LNH pour expliquer son coup à l'endroit de Mathieu Perreault, des Jets de Winnipeg, jeudi.

C'est ce que le département de la sécurtié des joueurs de la ligue a annoncé, vendredi soir.

En journée, le département a convoqué Gudas afin qu'il s'explique en personne. Il a renoncé à son droit de le faire et il devra participer à un entretien téléphonique ce dimanche.



Le joueur des Flyers a asséné un violent coup de bâton au Québécois pendant que plusieurs patineurs bataillaient pour l’obtention de la rondelle le long de la bande au milieu de la première période. Il a écopé d’une punition majeure et d’une inconduite de partie.



Gudas a été chassé d’une rencontre pour la sixième fois de sa carrière. Ayant complété le match, Perreault effectuait un retour au jeu après avoir raté environ un mois d’activités à cause d’une blessure au bas du corps.