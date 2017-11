Cette semaine dans l’univers de la WWE : Les Flair et Triple H nous font vibrer!

Publié aujourd'hui à 11h53

Le «KO» de la semaine

Je donne mon «KO» de la semaine aux preneurs de décisions de la WWE. J'ai comme l'impression qu'on n'était pas satisfait de la carte initiale. Alors Lesnar vs Mahal est devenu Lesnar vs Styles. Triple H remplace Jordan. Cena, qui ne devait pas lutter, lutte. Le Shield à 2 vs Usos devient Le Shield à 3 vs New Day. Bliss vs Natalya devient Bliss vs Charlotte. Et probablement que Paige va la remplacer. Pourquoi avoir annoncé tous ces matchs à l'avance alors?

Le moment «Oui, Oui, Oui!» de la semaine

Je décerne mon moment «Oui, Oui, Oui!» aux preneurs de décisions de la WWE. Parce qu'en changeant la carte de cette façon, ils nous offrent un bien meilleur spectacle, pour lequel j'ai maintenant un plus grand intérêt. Comme dirait Martin Petit, il y a juste Richard Bergeron qui ne change pas d'idée!

Ce que vous devez savoir

Vidéo de la semaine

Bayley confirme sa place dans l’équipe féminine de Raw

Tweet de la semaine

Triple H de retour!

Résultats rapides

Atlanta, Georgie

• Stephane McMahon a reproché à Kurt Angle d’avoir choisi son fils, Jason Jordan, dans l’équipe de Raw, au lieu de choisir un ancien champion comme John Cena. Elle a voulu le congédier, mais le Shield, avec Roman Reigns qui fait son retour, est arrivé et a défendu Angle. De plus, ils ont lancé un défi au New Day pour Survivor Series.

• Bayley a battu Mickie James et Dana Brooke dans un match triple menace pour se mériter le dernier poste vacant dans l’équipe féminine de Raw.

• Enzo Amore et Drew Gulak ont défait Akira Tozawa et Kalisto.

• Le New Day, via Twitter, a accepté le challenge du Shield.

• Jason Jordan a vaincu Bray Wyatt. Après le combat, Wyatt a attaqué Jordan et l’a blessé au genou.

• Paul Heyman et Brock Lesnar ont moussé le combat opposant le champion Universel au nouveau champion de la WWE, A.J. Styles, comparant le tout au film Rocky, à la différence que Styles ne sortira pas vainqueur.

• Le Shield a battu Le Miz et La Barre.

• Puisque Jordan s’est blessé, Angle s’en allait nommer son remplaçant dans le match à Survivor Series, mais Triple H est arrivé dans l’arène, a annoncé qu’il serait le cinquième membre de l’équipe et a appliqué son Pédigrée sur Jordan

• Finn Balor et Samoa Joe ont défait Karl Anderson et Luke Gallows.

• Le combat entre Kane et Braun Strowman n’a pas fait de maîtres après que Strowman ait appliqué son écrasement à la volée du deuxième câble et que les gladiateurs se sont enfoncés dans l’arène et ne sont plus jamais ressortis du trou que l’impact avait créé.

Ce que vous devez savoir

Raw a finalement pris d’assaut SmackDown Live, de façon impressionnante avec entres autres les Braun Strwoman, le Shield et Kurt Angle. De plus, Charlotte Flair nous a fait vivre tout un moment d’émotion alors qu’elle a battu Natalya pour devenir la nouvelle championne féminine, pour ensuite célébrer la chose avec son père qui était malade, il n’y a pas si longtemps et qui faisait un retour à la télé.

Vidéo de la semaine

Ric Flair surprend sa fille en pleine célébration!

Tweet de la semaine

L’équipe féminine de Raw prend d’assaut SmackDown Live

Résultats rapides

Charlotte, Caroline du Nord

• Le champion des États-Unis Baron Corbin a défait Sin Cara.

• Charlotte Flair a vaincu la championne féminine Natalya pour remporter le titre. Après le combat, son père, Ric Flair, est venu célébrer avec elle.

• Jimmy Uso a battu Chad Gable, accompagné de Shelton Benjamin.

• Les Québécois Kevin Owens et Sami Zayn ont discuté du fait qu’ils ne faisaient pas partie de l’équipe SmackDown à Survivor Series et qu’ils auraient dû affronter le New Day. Ils ont terminé leur entrevue en disant que le seul show qui importait était le Kevin et Sami Show.

• Le match entre le New Day (Big E. et Xavier Woods), accompagné par Kofi Kingston et l’équipe composée de Kevin Owens et Sami Zayn n’a pas fait de maîtres.

• Mené par Le Shield, Raw a pris d’assaut à son tour SmackDown Live pendant la finale de l’émission. Les Finn Balor, Samoa Joe, Alexa Bliss et Braun Strowman ont attaqué les lutteurs et lutteuses de SmackDown Live. Le Shield a même donné deux triples bombes en puissance à Shane McMahon tandis que Kurt Angle a utilisé son écrasement olympien sur le capitaine de l’équipe bleue.

Ce que vous devez savoir

Une autre émission thématique alors qu’après l’Halloween il y a quelques semaines, on célébrait l’anniversaire de Kalisto cette semaine. Aussi, le clan d’Enzo Amore, qui comprend Amore, Drew Gulak, Noam Dar, Tony Nese et Ariya Daivari a maintenant un nom: le Train à Enzo (Zo Train).

Vidéo de la semaine

Kalisto solidifie son match de championnat pour dimanche

Tweet de la semaine

Kalisto protège son gâteau de fête!

Résultats rapides

Charlotte, Caroline du Nord

• Cedric Alexander et Rich Swann ont battu Brian Kendrick et Jack Gallagher.

• Mustafa Ali a défait Ariya Daivari.

• Kalisto a vaincu Drew Gulak. Après le combat, puisque c’était la fête à Kalisto, ce dernier a écrasé le visage du champion des mi-lourds Enzo Amore dans son gâteau de fête.

Ce que vous devez savoir

Pas grand-chose. Vraiment. Juste bien content que Mercedes Martinez, qui a souvent lutté à Montréal puisse montrer tout son savoir-faire à NXT. Sinon, on prépare l’événement spécial de ce samedi.

Vidéo de la semaine

Ember Moon contre Mercedes Martinez

Tweet de la semaine

Des gars de party!

Résultats rapides

Winter Park, Floride

• Les Profiteurs de Rues ont battu Tino Sabbatelli et Riddick Moss.

• Lars Sullivan a défait Raul Mendoza.

• Ember Moon a vaincu Mercedes Martinez.

• On annonce pour la semaine prochaine le champion du Royaume-Uni Pete Dunne contre Johnny Gargano et Sonya Deville contre Ruby Riot.

Vidéo de la semaine

Maryse prépare l’arrivée de Carmella et Big Cass

Tweet de la semaine

Maryse utilise FaceTime d’une drôle de façon!

Événement spécial, ce samedi le 18 novembre, sur la chaîne de la WWE

Carte de NXT TakeOver: War Games

• Les Auteurs du Mal (Akam et Rezar) et Roderick Strong vs Sanity (Alexander Wolfe, Eric Young et Killian Dain) vs La Génération Incontestée (Adam Cole, Bobby Fish et Kyle O'Reilly) dans un match de type War Games

• Ember Moon vs Kairi Sane vs Nikki Cross vs Peyton Royce pour déterminer la nouvelle championne féminine.

• Le champion de NXT Drew McIntyre vs Andrade Almas

• Aleister Black vs Le Velveteen Dream

• Kassius Ohno vs Lars Sullivan

Événement spécial, ce dimanche le 19 novembre, sur la chaîne de la WWE.

Carte de Survivor Series

• Le champion Universel Brock Lesnar vs le champion de la WWE AJ Styles

• Équipe Raw (Kurt Angle, Braun Strowman, Finn Bálor, Samoa Joe et Triple H) vs Équipe SmackDown Live (Shane McMahon, Randy Orton, Bobby Roode, Shinsuke Nakamura et John Cena)

• Les champions par équipe de Raw Cesaro et Sheamus vs les champions par équipe de SmackDown Live Les Usos

• Le Shield (Dean Ambrose, Roman Reigns et Seth Rollins) vs Le New Day (Big E, Kofi Kingston et Xavier Woods)

• La championne féminine de Raw Alexa Bliss vs la championne féminine de SmackDown Live Charlotte Flair

• Équipe Raw (Alicia Fox, Nia Jax, Asuka, Sasha Banks et Bayley) vs Équipe SmackDown Live (Becky Lynch, Carmella, Naomi, Tamina et une surprise)

• Le champion Intercontinental Le Miz vs le champion des États-Unis Baron Corbin

• Le champion mi-lourds Enzo Amore vs Kalisto

Ceci complète le tour d’horizon à la WWE pour cette semaine.

Ne manquez pas la lutte WWE Raw, à l’antenne de TVA Sports, tous les mercredis en fin de soirée avec Kevin Raphaël et moi-même, Patric Laprade. Pour plus de détails sur l’heure de diffusion et sur les rediffusions, consultez la grille horaire de TVA Sports.

