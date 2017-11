Brendan Gallagher : «Il a visé ma tête»

Brendan Gallagher a vu des étoiles après un coup à la tête de l’ailier des Coyotes Jordan Martinook.

Voyez la séquence dans la vidéo, ci-dessus.

«Je ne sais pas si ça méritait un cinq minutes. Je ne l’ai jamais vu venir et je n’ai pas vu la reprise. Ce que je sais, c’est qu’il a visé ma tête.»

Les observateurs indépendants de la LNH ont forcé Gallagher à suivre le protocole des commotions cérébrales.

«Le soigneur est venu me voir sur le banc, j’ai dit que j’étais correct. Je suis retourné sur la glace, mais à mon retour au banc, ils m’ont dit de retraiter dans le vestiaire. Je comprends le protocole. Je sais qu’ils font leur travail, mais j’aurais aimé être en mesure de faire le mien.

«Je veux contribuer et faire ce pour quoi on me paie. C’est enrageant quand tu es assis dans le vestiaire et que le match est aussi serré. C’est frustrant.»

Le gardien des Coyotes juge que Nicolas Deslauriers a commis une erreur stratégique en engageant le combat avec Zac Rinaldo. Pour le gardien des Coyotes, ce jeu a été un tournant.

«Il y a eu une étincelle après le combat de Rinaldo. Je ne sais pas comment l’expliquer, mais je n’avais jamais vu les gars jouer avec autant de cœur. C’était irréel. On a réussi à revenir dans ce match», a noté Ranta.

Seuls Gallagher, Shea Weber, Charlie Lindgren et Nicolas Deslauriers ont répondu aux questions des journalistes. La frustration était palpable dans le camp montréalais.

«Peu importe que l’adversaire éprouve des difficultés ou non, c’est frustrant de perdre un match. C’est encore plus frustrant quand tu sais que tu aurais pu en donner davantage. Nous aurions tous pu en donner plus.» –Brendan Gallagher

Morrow double sa production

Laissé de côté dans 10 des 13 premiers matchs de la saison, Joe Morrow donne des arguments à son entraîneur. Le boulet de canon qu’il a décoché en direction d’Antti Raanta lui a permis de marquer son deuxième but de la saison.

Un sommet pour le défenseur de 24 ans, qui n’a jamais disputé plus de 33 rencontres au cours d’une même campagne.

De la Rose se dégêne

Malgré une utilisation sporadique, Jacob de la Rose a disputé l’un de ses meilleurs matchs de la saison. La présence de Nicolas Deslauriers à sa gauche semble lui avoir donné de la fougue et du courage.

Le Suédois a terminé la rencontre avec sept mises en échec. À ses 10 premiers matchs de la campagne, il en avait totalisé 12.

Les ratés de l’infériorité numérique

Au moment d’arriver au Centre Bell, l’attaque massive des Coyotes occupait le 29e rang avec un microscopique pourcentage de réussite de 13,6 %.

Ils sont tout de même parvenus à faire bouger les cordages deux fois avec l’avantage d’un homme pour la deuxième fois de la saison. Il s’en est fallu de peu pour qu’ils en marquent un troisième. La punition de Shea Weber était terminée depuis une seule seconde lorsque Christian Dvorak a marqué le deuxième but des visiteurs.

Un résultat gênant pour l’infériorité numérique du Canadien.

Vites sur la gâchette, mais...

Marquer le premier but n’est pas toujours un gage de succès. Les Coyotes peuvent en témoigner. Treize fois en 21 matchs ils ont ouvert la marque.

Un sommet qu’ils partagent avec les Maple Leafs. En pareilles circonstances, ils affichent un piètre dossier de deux gains, neuf revers et deux revers en bris d’égalité.

Les pires dans tout

Preuve que rien ne va chez les Coyotes, la troupe de Rick Tocchet affichait avant la rencontre la pire attaque du circuit (2,25 buts marqués par match) et la pire défense (3,90 buts accordés par rencontre).

Pas surprenant que les représentants de l’Arizona constituent la pire équipe de la LNH et aient déjà utilisé quatre gardiens.

Bonne carte de boxe

C’était la première fois depuis le 15 mars 2016 que deux joueurs du Canadien jetaient les gants au cours d’un même match, au Centre Bell.

Michael McCarron et Mike Brown s’étaient respectivement battus avec Garrett Wilson et Shawn Thornton, des Panthers de la Floride. La saison dernière, il est arrivé à trois occasions d’assister à deux bagarres des joueurs du Canadien.

Chaque fois, c’était sur des patinoires adverses (Toronto, Boston et Calgary).