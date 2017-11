Tim Melia nommé gardien de l’année dans la MLS

Le porte-couleurs du Sporting de Kansas City Tim Melia a été honoré par la Major League Soccer (MLS) jeudi, recevant le titre de gardien par excellence au terme de la campagne 2017.

Melia a maintenu une moyenne de buts alloués de 0,78 et un taux d’efficacité de ,784 cette saison. Il a établi des nouvelles marques personnelles au chapitre des matchs joués (31), des victoires (12), des blanchissages (10) et des arrêts (91).

Andre Blake (Union de Philadelphie) et Stefan Frei (Sounders de Seattle) ont respectivement terminé deuxième et troisième au scrutin. Les joueurs, les équipes et les médias pouvaient voter.

Le Sporting a complété la saison au cinquième rang dans l’Association de l’Ouest en vertu d’un dossier de 13-10-11 et a été vaincu par le Dynamo de Houston lors d’un match de barrage des éliminatoires.