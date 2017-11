Stevenson-Alvarez : partie remise?

Le promoteur Yvon Michel pense toujours qu’un combat de championnat du monde entre Adonis Stevenson et Eleider Alvarez aura lieu en 2018.

Rencontré par TVA Sports lors d’une conférence de presse pour le gala de boxe du 7 décembre au Casino de Montréal mettant en vedette le Québécois Shakeel Phinn, le leader de Groupe Yvon Michel (GYM) a assuré que le combat tant attendu entre Alvarez et Stevenson, champion du monde des mi-lourds du World Boxing Council (WBC), n’a pas été annulé à proprement dit.

«En fait, le gala du 27 n’a pas été annulé, a déclaré Michel. Les conditions qu’on avait exigées pour être capable de mettre sur pied ce gala n’ont pas été rencontrées.

«On s’est assis avec les gens de Showtime, de PBC et du Centre Vidéotron et ils nous ont proposées trois dates : une en février et deux en mars.»

En attendant, Stevenson est mis au défi par plusieurs adversaires potentiels – on pense notamment au Russe Artur Beterbiev. Michel donne quand même priorité à Alvarez.

«Si jamais ce n’était pas Eleider Alvarez ce coup-ci, c’est sûr qu’il se battra dans un combat de championnat du monde contre le gagnant du combat entre Stevenson et son adversaire en 2018.»