Shakeel Phinn contre un boxeur invaincu à Montréal le 7 décembre

Shakeel Phinn fera les frais du combat principal d’une carte présentée au Casino de Montréal, le décembre prochain, a annoncé Groupe Yvon Michel (GYM) jeudi.

Phinn (16-1-0, 11 K.-O.) fera face à un boxeur invaincu, le Mexicain Ramon Aguinaga (11-0-0, 8 K.-O.), dans un duel des poids super-moyens.

Le Québécois, surnommé «The Jamaican Juggernaut» et fort de 15 victoires consécutives, a signé un contrat avec GYM en octobre dernier. L’objectif pour le promoteur est de guider Phinn vers un titre nord-américain ou international le plus rapidement possible pour lui permettre d’intégrer le top 10 mondial.

Par ailleurs, Mikaël Zewski (28-1-0, 21 K.-O.) se mesurera à l’Argentin Martin Enrique Escobar (17-3-0, 14 K.-O.) en sous-carte.

Il s’agit du premier de deux combats en deux mois pour le Trifluvien. Advenant un résultat favorable, Zewski visera un titre nord-américain le 27 janvier prochain au Centre Vidéotron de Québec.