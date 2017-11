Roger bat ...Tiger!

Publié aujourd'hui à 08h52

Roger Federer n’a pas seulement battu Alexander Zverev, sur le terrain de l’Aréna O2 de Londres, le 14 novembre. Il a aussi battu Tiger Woods. Et cette deuxième «victoire» s’avère pas mal plus substantielle que la première, puisqu’elle met en cause deux des plus grandes légendes vivantes, tous sports confondus.

Ce triomphe aux dépens de Zverev permettait à Federer d’accéder à la demi-finale de ce championnat de fin de saison de l’ATP pour la 14e fois en 15 présences. Une autre mention dans l’interminable liste de réussites du joueur suisse au cours des 15 dernières années.

Mais, surtout, l’argent dont il s’est assuré en gagnant ce match portait ses gains en carrière à plus de 110 millions ou, pour être très précis, 110 235 682$. On parle ici de bourses de performances, rattachés à ses succès sur un terrain de tennis et non de ses revenus totaux.

Avant cette rencontre, Tiger Woods avait totalisé des bourses s’élevant à 110 061 012$ dans une carrière qui l’a vu mettre la main sur 14 titres du Grand Chelem du golf. Federer, lui, revendique 19 titres du Grand Chelem du tennis et son manteau de cheminée comportait déjà cinq trophées majeurs de plus que le golfeur américain.

Des chemins différents

Mais, au-delà des bourses accumulées, les comparaisons s’arrêtent là pour les deux hommes qui, à un moment, se côtoyaient comme les deux athlètes les plus populaires de la planète hors des limites de leurs terrains respectifs.

Après les événements de 2009, qui ont détruit son image de marque, Woods est revenu pour gagner huit tournois entre mars 2012 et août 2013. Il avait alors 34 ans. Mais, depuis, son dos l’a laissé tomber et il n’est plus que l’ombre de la méga star que nous adulâmes au début du siècle.

De son côté, Federer vient de connaître une de ses plus phénoménales saisons en carrière, à l’âge invraisemblable de 36 ans. Même s’il a eu sa part de blessures, récemment, sa gestion du retour à la forme et sa force mentale hors du commun l’on ramené au sommet de l’affiche.

Et pour ce qui est de l’individu, tant le citoyen du monde que l’homme de famille, il a devancé Tiger Woods de plusieurs coudées, depuis longtemps. Roger et Tiger se retireront bientôt. L’un, dans une sorte d’anonymat décevant, l’autre au faîte de la gloire mondiale.

Les milliardaires du sport

Cela dit, Roger perce à peine le Top 20 des athlètes ayant engrangé la plus grosse fortune dans l’histoire du sport. Et il ne rejoindra peut-être jamais Tiger Woods si on regarde dans le dossier des revenus globaux chez les athlètes. C’est le total surréaliste de 1,65 milliard de dollars que le golfeur américain a accumulé en 20 ans.

Federer, lui, totalise un peu plus de 600 millions.

Cela dit, il est plutôt formidable de constater à quel point les performances sportives représentent une si petite fraction de tous les revenus des rares athlètes devenus milliardaires.

Michael Jordan, estimé par nombre de spécialistes comme le plus grand basketteur de tous les temps, a empoché un total de 93 millions, comme joueur de basketball, en 19 ans. Cela représente moins de six pour cent de ses revenus globaux. Comme vous pouvez le constater, c’est son héritage commercial qui lui a ouvert les portes du coffre-fort.

Tiger Woods, si vous y allez du calcul identique, a fait huit pour cent de sa fortune sur un terrain de golf. C’est 110 millions sur un total de 1,35 milliard. Le reste, c’était en s’associant à des produits de consommation tout en collant son nom sur le dessin et le développement de nouveaux parcours de golf.

Même situation pour Arnold Palmer, décédé en 2016. Palmer fut un précurseur quant à l’idée d’utiliser un athlète pour endosser un produit. Ses 52 années sur les circuits de la PGA et de la SPGA lui auront rapporté 3,6 millions. Même en dollars d’aujourd’hui, le total serait minuscule si on considère qu’il a accumulé des revenus de 1,35 milliard.

Vous ne manquerez pas de détails en parcourant ce dossier de Forbes, publié en décembre 2016. Cela dit, compte tenu du possible gain faramineux de 300 millions de Floyd Mayweather Jr. lors de son combat ultra médiatisé face à Connor McGregor, il est possible que le boxeur ait volé la cinquième position du classement ci-bas, à Michael Schumacher.

Les athlètes milliardaires (bourses et commandites)

1-Michael Jordan 1,7 milliard

2-Tiger Woods 1,65 milliard

3-Arnold Palmer 1,35 milliard

4-Jack Niklaus 1,15 milliard

5-Michael Schumacher 1 milliard

6-Kobe Bryant 770 millions

7-Floyd Mayweather Jr. 765 millions

8-Phil Mickelson 760 millions

9-David Beckham 730 millions

10-Shaquille O’Neal 700 millions

