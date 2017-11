Voici un résumé de toute l'action qui s'est déroulée dans la Ligue nationale de hockey le 15 novembre 2017.

Résultats (équipes à domicile en majuscules)

DETROIT 8, Calgary 2

CHICAGO 6, NY Rangers 3

ANAHEIM 4, Boston 2

Les Red Wings explosent avec huit buts

Les Red Wings ont marqué huit buts dont quatre en première période pour défaire les Flames et ainsi signer une cinquième victoire à leurs huit derniers matchs (à voir dans la vidéo ci-dessus). Detroit a fait scintiller la lumière rouge à huit reprises pour une première fois depuis le 24 février 2013 (victoire de 8-3 face à Vancouver).

* Les Red Wings ont marqué huit buts dans un même match pour la première fois au Little Caesars Arena à leur septième rencontre à domicile. Ils avaient marqué huit buts pour la première fois à leur 26e affrontement au défunt Joe Louis Arena face aux Nordiques de Québec dans une victoire de 9-7.

* Anthony Mantha (2 buts, 1 aide), Andreas Athanasiou (2 buts, 1 aide), Dylan Larkin (1 but, 2 aides) et Mike Green (3 aides) ont chacun récolté trois points dans la victoire. Avec 16 mentions d’aide depuis le début de la campagne, Green est au sommet des défenseurs de la LNH à ce chapitre à égalité avec Erik Karlsson.

Anisimov permet aux Hawks de stopper la séquence des Rangers

Artem Anisimov a réussi un tour du chapeau alors que les Blackhawks ont marqué cinq buts en troisième période pour freiner la séquence de victoires des Rangers à six.

* Anisimov a récolté son premier tour du chapeau en carrière à son 572e match dans le circuit Bettman. Anisimov est devenu le premier joueur des Hawks à marquer trois buts en une seule période depuis Ryan Hartman qui avait réalisé l’exploit le 8 janvier dernier face aux Predators de Nashville.

* Les Blackhawks et les Rangers ont inscrit sept buts combinés en troisième période. C’est la troisième fois en trois jours que deux formations qui s’affrontent marquent sept buts lors d’un même engagement (CGY vs. STL le 13 novembre et NSH vs. WSH le 14 novembre).

Tour du chapeau

Au moins 20 tours du chapeau ont été réussis en 277 matchs cette saison dans la LNH.

* C’est un sommet depuis la saison 2010-2011 alors que 24 tours du chapeau avaient été marqués lors de la même séquence.

Vermette contribue au pointage à son 1000e match

Antoine Vermette a récolté une mention d’aide lors de son 1000e match en carrière pour aider les Ducks à signer une huitième victoire consécutive face aux Bruins depuis le 7 janvier 2014. Vermette est devenu le 17e joueur actif dans la LNH a joué une 1000e rencontre.

