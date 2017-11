Les Remparts en quête de vengeance contre les Cataractes

Le dernier affrontement entre les Remparts et les Cataractes de Shawinigan est encore frais dans la mémoire de l’entraîneur-chef Philippe Boucher. Même si l’équipe de la Mauricie se retrouve dans les bas-fonds du classement, il suffira aux joueurs des Remparts de reculer en arrière pour éviter ce piège psychologique.

«Je ne sais pas si c’est cela qui est arrivé la dernière fois, je n’en ai aucune idée. Dereck Baribeau n’était pas là et la préparation d’Oliver Troop n’était pas aussi adéquate qu’elle aurait dû l’être [...] Je ne regarde pas tant le classement, les gars le regardent peut-être, mais ce n’est pas un club à prendre à la légère», a rappelé Boucher à la veille de la visite des Cataractes au Centre Vidéotron.

Les Remparts avaient accordé trois buts en l’espace de quatre minutes le 27 octobre dernier en première période au Centre Gervais Auto, en route vers une défaite de 5-3 contre l’une des pires formations de la LHJMQ. Cette fois, devant leurs partisans, les Diables rouges entendent remettre la monnaie de leur pièce à leurs adversaires.

«On a donné en une période ce qu’on donne dans l’ensemble de match pour ce qui est des chances de marquer. Ils ont travaillé plus fort que nous. Et Huntley avait raté toute la première période. Le club de Dan va être prêt. On leur en doit une et je veux qu’on commence comme il faut», a émis le pilote québécois.

Boucher fils impatient

Le capitaine Matthew Boucher a partagé un discours semblable à celui du paternel à l’issue du dernier entraînement de la semaine au Pavillon de la Jeunesse.

«C’est une jeune équipe et une équipe en progression. On l’a vécu ici, on était capable de surprendre des équipes. Ils ont de très bons joueurs. Ce n’est pas une équipe que l’on peut prendre à la légère. On veut sortir le plus fort possible», a dit le numéro 91.

Ce retour à l’action permettra à Boucher fils d’évoluer au centre d’un trio complété par Derek Gentile et Olivier Garneau, qui sont eux aussi le moteur offensif de la formation de Québec.

«On a chacun un aspect offensif différent. Gentile a de bonnes mains et il trouve le fond du filet, il est capable de trouver les rondelles libres autour du filet, un peu comme moi. Garneau travaille fort, il est toujours partout sur la glace. On a une bonne chimie qui s’installe dans les pratiques, alors j’ai hâte de voir si ça va se transporter dans les matchs», a renchéri Boucher, premier pointeur des siens en vertu d’une récolte de 28 points en 22 rencontres.

En vitesse

Il s’agira d’un troisième duel entre les deux clubs, Québec ayant remporté la première bataille à son match d’ouverture locale...

Dereck Baribeau sera le partant pour les Remparts... Absent depuis le 22 octobre, le Tchèque Tomas Dajcar effectuera officiellement un retour au jeu alors que son coéquipier Andrew Picco peut désormais recevoir des contacts à l’entraînement. Il faudra toutefois patienter jusqu’à la semaine prochaine avant de le revoir en uniforme.

«On verra quand je pourrai jouer, ça dépendra comment je me sens. On va y aller au jour le jour, ça pourrait être quelques jours comme ça pourrait être une semaine [avant de revenir]. Mais je me sens mieux, ça c’est certain», racontait le vétéran défenseur à sa sortie de la patinoire.

Reviendra? Reviendra pas? D’aucuns affirment que les Cataractes devront vraisemblablement mettre une croix sur le retour de leur défenseur vedette Samuel Girard, qui disputait jeudi soir son huitième match dans la LNH, un troisième depuis qu’il s’est joint à l’Avalanche du Colorado. Pour Philippe Boucher, peu importe la décision que prendra la direction de l’Avalanche à l’égard du Robervalois, cela aura des impacts aux quatre coins de la LHJMQ.

«C’est différent pour la ligue au complet si Girard revient. L’équipe [qui l’aurait dans une transaction] deviendrait une sérieuse aspirante, que ce soit Victoriaville, Boisbriand, Québec ou Halifax, par exemple. C’était probablement l’un des meilleurs joueurs, sinon le meilleur, de la ligue. C’est un gars qui peut contrôler des matchs. Puis, ça relancerait de façon accélérée la reconstruction de Shawinigan s’il le laisse aller. Ça va influencer la dynamique dans notre ligue s’il revient ou pas», estimait-il.