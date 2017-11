Les Penguins ont le meilleur sur les Sénateurs

Deux buts rapides des Penguins de Pittsburgh en fin de deuxième période leur ont permis de l’emporter par la marque de 3-1 face aux Sénateurs, jeudi soir, à Ottawa.

À VOIR | Sommaire

Patric Hornqvist a été le premier a touché la cible pour les visiteurs. Moins de quatre minutes plus tard, Jake Guentzel a inscrit le but de la victoire en complétant le jeu orchestré par Brian Dumoulin et Bryan Rust.

Riley Sheahan a marqué le but d’assurance, en fin de match, dans un filet désert.

Du côté des Sénateurs, Jean-Gabriel Pageau a été le seul à déjouer Matthew Murray, qui a réalisé 22 arrêts dans la rencontre.

Le gardien des Sénateurs Craig Anderson a quant à lui cédé deux fois sur 28 lancers.