Le but de Kevin Roy appose le sceau d'excellence sur le hockey scolaire québécois

Kevin Roy a réalisé mercredi une partie du rêve que chérissent tant de jeunes Québécois : marquer un but dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

L’attaquant a ouvert la marque en première période d’une future victoire de 4-2 des Ducks d’Anaheim sur les Bruins de Boston.

L’écho des célébrations a retenti jusqu’à l’aréna où s’entraînent les équipes de l’Académie St-Louis, dont les hauteurs sont agrémentées d’une bannière à l’effigie de Roy.

«Il y a peut-être huit ans de cela, Kevin portait encore notre chandail», s’est enorgueilli Dany Faucher, entraîneur de l’Arsenal de l’Académie St-Louis, en entrevue avec TVA Sports jeudi.

«Ça prouve ce pourquoi on se bat depuis 2004, c’est-à-dire montrer qu’il y a plus qu’une avenue pour accéder à la Ligue nationale.»

Le jeune homme de 24 ans de Lac Beauport a en effet un parcours plutôt particulier, celui de la voie scolaire. Diplômé en psychologie de l'Université Northeastern aux États-Unis, il avait auparavant joué et étudié simultanément au secondaire à Québec. Roy sert désormais de modèle.

Il faut dire que le rayonnement du hockey scolaire québécois s’est accentué dans une belle progression au cours des dernières années.



«Hockey Québec fédère les ligues scolaires; de plus en plus, on voit les équipes scolaires dans des tournois. Le hockey scolaire est en effervescence, ça répond à une demande», a expliqué Christian Alain, directeur du programme sports-études de l’Académie St-Louis.

Ce but de Roy scelle l’excellence du hockey scolaire dans la province.