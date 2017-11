L'ascension remarquée de Noah Dobson

Noah Dobson connaît une ascension fulgurante aux yeux de bien des recruteurs de la Ligue nationale de hockey (LNH). Le défenseur du Titan d’Acadie-Bathurst sera choisi lors du prochain repêchage amateur.

De l’avis de plusieurs, Dobson, 6 pi 3 po et 178 lb, pourrait même percer les sélections du premier tour.

«Il a un début de saison incroyable, a évalué l’entraîneur-chef du Titan Mario Pouliot en entrevue avec TVA Sports. Il est revenu du tournoi Ivan-Hlinka avec une dose de confiance incroyable.

À 17 ans, l’espoir de l’Île-du-Prince-Édouard, auteur de 17 aides en 22 rencontres depuis le début de la saison, a déjà l’allure d’un vétéran.

«Juste l’an passé, à 16 ans, il était déjà tellement calme avec la rondelle, a vanté Jeffrey Truchon-Viel, capitane du Titan. Tu n’as pas besoin de lui demander la rondelle, tu fais juste jouer et il va te trouver sur la glace.

«Chaque jour, il m’impressionne, de renchérir son coéquipier Antoine Morand. C’est un joueur un peu de l’ombre, mais il sera tout un joueur.»

Dobson est déjà comparé à de grands défenseurs qui ont fait leurs classes dans la LHJMQ par le passé.

«Il me fait penser à un Thomas Chabot (ancien des Sea Dogs de Saint-Jean aujourd’hui dans l’organisation des Sénateurs d’Ottawa), dans le même style offensif, a trouvé Morand. Il patine tellement bien.»

«Il a une confiance inébranlable avec la rondelle et son coup de patin est très, très fluide, a corroboré Pouliot. Il n’a pas besoin d’effort pour avancer. Il prend énormément de minutes et son sens de jeu est développé. C’est notre meilleur joueur et il est très, très impressionnant.»

Dans le moule d'Erik Karlsson

L’inspiration de Dobson : le capitaine des Sénateurs, Erik Karlsson, double récipiendaire du trophée Norris et meilleur défenseur offensif de la LNH.

«Ses performances en séries l’an dernier ont été assez incroyables, s’est rappelé Dobson. J’adore le regarder jouer.»



L’an dernier, Dobson a terminé la saison de la LHJMQ avec un différentiel de +34, le meilleur chez les recrues sur le circuit.

«Il a une très belle anticipation, autant offensivement que défensivement, a ajouté l’entraîneur du Titan. Et ses décisions qu’il prend sur la glace... Quand aller soutenir l’attaque, quand ne pas y aller par rapport au pointage et à la durée de sa présence sur la glace.



«Pour moi, c’est un gars qui va énormément s’améliorer parce qu’il n’est pas encore à maturité physique.»



Sixième choix au total du repêchage de la LHJMQ en 2016, Dobson conjugue bien ses objectifs individuels et les honneurs collectifs. Il est conscient que de longues séries ce printemps avec le Titan lui seraient bénéfiques.



«Le plus loin tu vas en séries, plus les matchs gagnent en importance et plus tu gagnes de l’expérience dans ta carrière.»