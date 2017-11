La bonne décision

Publié aujourd'hui à 22h12

Mis à jouraujourd'hui à 22h14

C’était difficile à prendre comme décision mais le directeur général des Olympiques, Alain Sear, a pris la bonne.

Gatineau devait échanger Vitalii Abramov.

Le piège était énorme. Quand on mise sur le meilleur joueur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, on veut le garder et gagner avec lui.

La réalité, c’est que malgré l’énorme parité qui règne dans la LHJMQ, les Gatinois n’avaient ni les munitions, ni la profondeur, ni la marge de manœuvre pour garder le magicien russe jusqu’à la fin de la saison. Ils auraient payé un prix élevé de répéter l'erreur Yakov Trenin.

En envoyant Abramov aux Tigres, Alain Sear met la main sur quatre choix de repêchage. Quatre bons choix qui pourront lui permettre de mieux rebâtir cette équipe, qui n’a pas atteint le carré d’as du circuit Courteau lors des six dernières années.

Vous me direz qu’il n’y a rien de honteux là-dedans, c’est vrai. Quand on parle de LA tradition gagnante du circuit en séries, les Olympiques, c’est différent.

«Une tradition à maintenir, un avenir à bâtir», dit le slogan de l’équipe.

Échanger Vitalii Abramov, c’est en plein ça : un avenir à bâtir. Et c'est en parfaite cohésion avec le discours que tenait Sear lors de sa nomination comme DG.

La meilleure façon de le faire, c’est de servir du meilleur joueur de l’équipe et de préparer les prochaines années par l’entremise du repêchage. Les exemples de réussite sont nombreux dans les dernières années : les Sea Dogs, les Mooseheads, l'Océanic, les Foreurs, les Huskies...

Une chance en or pour Abramov

À Victoriaville, le Russe aura l’occasion de faire ce qu’il n’a pas fait à Gatineau : gagner en séries éliminatoires.

Ses chiffres parlent d’eux-mêmes : 222 points en 145 matchs en carrière en saison dans la LHJMQ et 20 points en 17 matchs de séries.

En deux ans en Outaouais, Abramov et les Olympiques ont gagné une ronde de séries. Il doit maintenant briller dans les grandes occasions.

Les Gatinois auraient-ils fait du chemin en séries en le gardant cette année? Poser la question, c’est y répondre.

Nouveau départ

Chez les Tigres, cette transaction sera bien accueillie.

L’équipe est au 15e rang après 20 matchs, une grande déception jusqu’à maintenant. Ils accusent déjà 12 points de retard sur les meneurs de la section Est, les Remparts de Québec. Ce sera difficile à combler.

Avec Abramov, Comtois, Laberge, Kosorenkov et compagnie, les Tigres vont marquer beaucoup, beaucoup de buts. L’attaque sera ravageuse et diversifiée.

La prochaine priorité du directeur général Kevin Cloutier sera d'améliorer sa brigade défensive. Les Tigres ont besoin de renfort à la ligne bleue.

Cette transaction ajoute du piquant.

Qui sera acheteur? Qui sera vendeur?

Les hostilités sont lancées!