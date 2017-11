Joel Embiid fait enfin sa place

Malgré toutes les embûches qu’il a dû traverser depuis le début de sa carrière, Joel Embiid a montré qu’il pouvait être l’un des meilleurs joueurs de la NBA en amassant 46 points dans un gain des 76ers de Philadelphie face aux Lakers de Los Angeles, mercredi.

Le centre a par ailleurs établi une nouvelle marque personnelle au chapitre des points. Il a également totalisé 15 rebonds, sept mentions d’assistance et autant de blocs.

«Je n’ai fait que jouer au basketball, a simplement dit Embiid après la rencontre, dans des propos rapportés par le quotidien "The Philadelphia Inquirer". [Mes coéquipiers] me remettent continuellement le ballon et je continue de trouver de nouvelles façons de marquer.»

«En utilisant différents jeux et en attaquant, mes adversaires ne savent pas vraiment quoi faire.»

Son coéquipier Ben Simmons, qui est l’un des favoris dans la course au titre de recrue de l’année, s’est par ailleurs dit impressionné par les performances d’Embiid.

«C’est un joueur extraordinaire, a déclaré Simmons. Il joue très bien et il s’améliore constamment. Nous nous améliorons en jouant ensemble.»

Un joueur fragile

Les débuts d’Embiid n’ont toutefois pas été une partie de plaisir.

Celui-ci a raté les deux saisons suivant sa sélection au troisième échelon du repêchage en 2014 en raison d’une blessure au pied, avant d'être touché sérieusement au genou l’année dernière.

Le Camerounais a d’ailleurs indiqué qu’il n’était pas encore tout à fait au sommet de sa forme, malgré ses moyennes par match de 23 points, 11,2 rebonds et 3,5 mentions d’assistance cette saison.

«Je ne suis pas encore tout à fait là, a-t-il concédé. J’étais un peu fatigué à la fin de la rencontre.»

Les 76ers montraient un dossier de 8-6 bon pour le sixième rang de l’Association de l’Est, avant les rencontres de jeudi soir.