Habité d’un sentiment de fierté

«Le Canadien, c’est l’équipe qu’on regardait quand on était jeune. Je vais porter ce chandail fièrement. Pour moi, ma famille et mes amis avec qui j’ai joué au hockey.»

Il y a déjà quelques semaines que Nicolas Deslauriers attendait d’obtenir sa chance avec le Canadien de Montréal. Acquis tout juste avant le début de la saison, en retour de Zach Redmond, le Québécois compte bien en profiter.

«Claude n’a pas besoin de me dire grand-chose pour que je sache ce que je dois faire sur la patinoire», a déclaré l'ailier gauche à sa sortie de la patinoire, à Brossard.

Rencontré plus tôt à Laval, l’ancien joueur des Sabres de Buffalo avait soutenu qu’une fois rappelé par le grand club, il s’assurerait de ne plus jamais remettre les pieds à Laval. L’intention est bonne. Cependant, c’est parfois plus facile à dire qu’à faire.

«Ça allait bien à Laval. Je n’ai qu’à continuer comme je le faisais et de bonnes choses vont arriver, a indiqué l’athlète de Saint-Anicet. Je regarde les matchs autant que vous et je constate que je peux amener un peu plus de mises en échec.»

Price encore absent

En 14 rencontres avec le Rocket, Deslauriers, qui complétera l’unité de Jacob De La Rose et de Byron Froese, a marqué trois buts et récolté deux mentions d’assistance. Malgré la déception d’amorcer la campagne dans la Ligue américaine, celui qui compte 211 matchs derrière la cravate avec les Sabres a continué d’amener à son équipe la fougue et l’énergie qui ont fait sa réputation.

«J’ai eu de bons commentaires sur lui en provenance de Laval. Il a démontré une très bonne attitude, a souligné l’entraîneur du Canadien. C’est un gars qui termine ses mises en échec. Cependant, sa robustesse n’est qu’un des éléments qui nous a incités à le rappeler. Il patine bien, joue de façon intelligente sans courir partout et prend de bonnes décisions.»

Par ailleurs, Carey Price, qui devait s’éloigner de la patinoire que pendant deux jours, n’a pas foulé la glace pour une troisième journée consécutive. Une fois de plus, Julien s’est limité à dire que la durée de l’absence de son gardien était «indéterminée».