Stanton et Altuve nommés joueurs par excellence

La dernière campagne dans les Ligues majeures de baseball a été le théâtre des gros cogneurs. À juste titre, Giancarlo Stanton des Marlins de Miami a été élu au titre joueur par excellence dans la Ligue nationale, jeudi soir.

L’Association des chroniqueurs de baseball d'Amérique a couronné le voltigeur au terme d’une saison où il a produit 59 longues balles.

Dans la Ligue américaine, c'est plutôt le joueur de deuxième but des Astros de Houston, José Altuve, qui a enlevé la palme du joueur par excellence.

Altuve, qui a tout récemment remporté la Série mondiale avec ses Astros, a dominé le circuit en matière de coups sûrs pour la quatrième saison consécutive.

Seulement deux joueurs depuis 1991 ont été en mesure de trôner au sommet de cette catégorie, en plus d’enlever les honneurs du joueur par excellence. Ichiro Suzuki des Mariners de Seattle avait réussi l’exploit en 2001, suivi de Dustin Pedroia des Red Sox de Boston en 2008.

Pour sa part, Giancarlo Stanton a coiffé de peu le porte-couleur des Reds de Cincinnati, Joey Votto au scrutin. Le voltigeur (302 votes) n'a obtenu que deux votes de plus que son rival (300) !

