Fantasy Football: nos prédictions pour la onzième semaine d'activités dans la NFL

C’est maintenant la onzième semaine d’activités qui s’amorce dans la NFL! Et puis, êtes-vous encore en vie? Allez-vous faire les séries éliminatoires? Êtes-vous celui qui trône sur votre ligue?

Bon... on va arrêter de vous poser des questions, ce n'est toujours bien pas une ligne ouverte ici, vous ne pouvez pas répondre!

Puisque vous êtes des soldats du fantasy, on prend toutefois pour acquis que vous vous battez avec toute la passion du monde chaque semaine.

Vous vous souvenez quand votre mère vous disait qu’il ne faut pas abandonner tant que ce n’est pas fini? Eh bien, elle avait raison votre mère!

Ne suffit que de se faufiler en séries éliminatoires pour pouvoir par la suite causer toute une surprise et remporter les grands honneurs.

Cette semaine, vos experts s’attendent à plusieurs parties à bas pointage et surtout, à quelques matchs aussi intéressants que des reprises d’Annie et ses hommes!

Lancez-vous dans la lecture et, surtout, n’oubliez pas : le vrai but, ce n’est pas de participer, mais de gagner (votre mère vous a cependant menti là-dessus)!

NOS 5 MACHINES DE LA SEMAINE

1- Alex Smith (KC)

Alex Smith fait partie de la crème de la NFL au poste de quart-arrière cette saison. Il affronte les Giants qui ont tout simplement abdiqué pour le reste de la saison. Plus personne ne semble vouloir jouer pour l’entraîneur-chef tout droit sorti d’un mauvais film porno des années 80.

2- Melvin Gordon (LAC)

Gordon affronte les Bills et la deuxième défensive la plus généreuse envers les porteurs de ballon adverses cette saison. Les Bills semblent déjà avoir commencé à distribuer les cadeaux du temps des Fêtes, et la tendance devrait se maintenir ce week-end.

3- Antonio Brown (PIT)

Nous pensons que les Titans ne sont pas aussi bons que leur fiche de 6-3 l'indique, Les Steelers vont remettre les pendules à l’heure, jeudi soir. Brown était très explosif en deuxième demie face aux Colts la semaine dernière et il poursuivra sur sa lancée.

4- Golden Tate (DET)

Le petit receveur semble être capable de tirer son épingle du jeu contre n’importe quelle équipe cette saison. Les Bears ont une bonne défensive, mais passent trop de temps sur le terrain. Tate trouvera le moyen de faire mal paraître ses couvreurs.

5- Larry Fitzgerald (ARZ)

La vérité est que personne ne pourra surveiller le receveur des Cards dans la tertiaire des Texans. Même si c’est un tire-pois qu’il lui lance les ballons, Fitzgerald sera en mesure de trouver la zone payante à Houston.

ILS VOUS LANCERONT VERS LA VICTOIRE (QUARTS-ARRIÈRES)

Les incontournables

1- Tom Brady (N-A)

La seule façon pour les Raiders de s’assurer que Tom Brady ne connaisse pas un gros match ce dimanche serait d’organiser un kidnapping de l’enfant chéri du football à Mexico. Plus on y pense, plus on ne haït pas cette idée...

2- Drew Brees (N-O)

On aime bien la nouvelle identité des Saints qui s’imposent physiquement avec l’attaque au sol, mais il ne faut quand même pas oublier Drew Brees. Il devrait profiter de l’agressivité de la défensive des Redskins sur les feintes de jeu au sol et ce, sans parler d’un très grand nombre d’outils à sa disposition.

3- Derek Carr (OAK)

Même si les Patriots jouent beaucoup mieux en défensive, ils sont encore avant-derniers avec les points concédés aux quarts-arrières cette saison. Carr sera solide avec les Raiders, eux qui reviennent d’une semaine de congé.

4- Russell Wilson (SEA)

Il y a plus de chance de saisir un cochon dans la bouette que de réussir à plaquer Russell Wilson dans le champ-arrière. Les Seahawks ne sont plus une équipe physique en attaque et doivent s’en remettre à Wilson sur tous les jeux. D’un point de vue fantasy, tout le monde est heureux!

5- Carson Wentz (PHI)

Vos spécialistes ont maintenant une confiance aveugle en Wentz qui nous récompense avec des grosses performances à chaque semaine. Ce n’est pas la défensive des Cowboys, sans Sean Lee, qui nous fera changer d’idée.

Les indésirables

1- Marcus Mariota (TEN)

Les Steelers jouent de façon inspirée en défensive et un match à Pittsburgh n’est pas aussi simple qu’une promenade dans le parc. Mariota joue dans un système de jeu très conservateur avec les Titans et il manquera de munitions contre la coriace défensive des Steelers.

2- Jared Goff (LAR)

Oui, Goff est en feu. Cependant, on croit que la défensive des Vikings rebondira d’un match ordinaire à Washington et enlèvera du même fait la première lettre du nom de famille du quart-arrière des Rams. La rapidité de la défensive de Minnesota donnera des maux de tête à Jared Off...

3- Case Keenum (MIN)

Oui vous avez bien compris : on ne s’attend pas à un festival offensif au Minnesota. Keenum aura aussi de la difficulté face à la pression constante exercée par le front défensif des Rams.

4- Blake Bortles (JAX)

Vous rêvez de jouer à la position de receveur dans la NFL : c’est le moment d’envoyer votre CV aux Jaguars. La situation est dramatique avec les blessures aux receveurs cette saison. Robinson, Westbrook et maintenant Hurns. Ce match s’annonce tellement plate face aux Browns qu’on ne pourra jamais remettra en doute votre amour du football si vous regardez la partie au complet.

5- Andy Dalton (CIN)

Si les Broncos veulent se relever de leur mauvaise séquence, c’est ce dimanche qu’ils pourront le faire... ce qui n’est en rien de bonne nouvelle pour notre roux préféré. Dans l’air des montagnes de Denver, Dalton risque de trouver le temps long, une fois de plus cette saison.

ILS ATTRAPERONT TOUS VOS POINTS (RECEVEURS)

Les incontournables

1- Tyreek Hill (KC)

Même si Tyreek semble moins ciblé qu’en début d’année, il est fort probable qu’il connaisse un bon match face aux Giants. La motivation est quelque chose que l’on peut seulement trouver dans le dictionnaire au Metlife Stadium ces derniers temps. De plus, la vitesse de Hill est un problème pour les maraudeurs des Giants, qui eux, ne sont pas des marchands de vitesse.

2- Alshon Jeffery (PHI)

La chimie avec Wentz augmente de semaine en semaine. La tertiaire de Dallas est dans le top 10 des défensives qui accordent le plus de points aux receveurs adverses, ce qui favorise d’autant plus une solide performance de l’ancien Bears.

3- Sterling Sheppard (NYG)

Il est par défaut le receveur numéro un des Giants et sera trop souvent ciblé pour être ignoré. Le mettre dans votre équipe, c’est un peu comme commander un spaghetti sauce bolognaise au restaurant. C’est vraiment pas excitant, mais tu sais que ça va faire le boulot.

4- Mike Evans (TB)

En bon vétéran, Ryan Fitzpatrick essaiera fréquemment de lancer le ballon à son receveur face aux Dolphins. D’ailleurs, il est possible qu’on ait droit à une explosion de points dans cette rencontre avec deux tertiaires très suspectes.

5- Robert Woods (LAR)

On se doit de parler davantage de Robert Woods, puisqu’il semble devenir le receveur numéro un des Rams, devant Sammy Watkins. Il devrait être une des rares étincelles offensives dans cette rencontre face aux Vikings.

Les indésirables

1- DeAndre Hopkins (HOU)

Vos experts n’ont aucun respect pour la capacité de Tom Savage de générer des points dans cette attaque. En ajoutant le fait que Patrick Peterson va s’occuper de sa couverture, il est difficile de l’imaginer connaître un gros match face aux Cards.

2- Marquise Lee (JAX)

Il devient le receveur numéro un des Jaguars en raison des blessures. Cleveland fera tout pour forcer Bortles à lancer à quelqu’un d’autre et le plan de match des Jags sera assurément basé sur l’attaque terrestre.

3- Jordy Nelson (GB)

Affronter la deuxième meilleure défensive face aux receveurs cette saison ne sera pas de tout repos pour Jordy. Les Ravens ont eu une semaine de congé pour se préparer face à un quart-arrière substitut. Échec et mat.

4- Stefon Diggs (MIN)

En affrontant le puissant front défensif des Rams, mené par le surdoué Aaron Donald, on doute que Case Keenum puisse exploiter les zones profondes via Stefon Diggs. Son confrère, Adam Thielen, risque d’avoir un plus grand impact que lui.

5- Danny Amendola (N-A)

Avec Gronkowski, Cooks et les mille et un porteurs de ballon des Patriots, les chances que Danny Amendola traverse la zone des buts sont pratiquement inexistantes. À moins de vouloir un maigre 5-6 points, laissez-le de côté.

ILS VONT MENER LA COURSE (PORTEURS DE BALLON)

Les incontournables

1- Le’Veon Bell (PIT)

Selon notre humble avis, la fiche de 6-3 des Titants ne représente pas ce que vaut réellement cette équipe et on a l’impression que les Steelers ont la même opinion que nous. Inspirés par une grosse performance de Le’Veon Bell, ils vont corriger la formation de Nashville.

2- Javorius Allen (BAL)

De retour d’une semaine de congé, les Ravens devraient l’emporter à Green Bay (qui aurait cru dire ça il y a deux mois). Si les Ravens établissent le jeux au sol face aux Packers, ce sera dans la poche autant pour Baltimore que pour les propriétaires fantasy de M. Allen.

3- Chris Thompson (WSH)

On lui donne cette place puisqu’il est visiblement le joueur des Redskins avec les meilleures mains. Si Cousins ne veut pas que le ballon ovale finisse sur le gazon, il devra plus souvent qu’autrement le lancer en direction de Thompson.

4- Alvin Kamara (N-O)

Sean Payton semble vraiment aimer sa recrue tout droit sortie de l’université de Tennessee, et pour être franc, nous aussi! Il est polyvalent et il réussit souvent à étirer des jeux qui ne semblent aller nulle part. Même si Mark Ingram se porte bien, Kamara demeure une valeur sure.

5- Ameer Abdullah (DET)

Même s’il est loin d’être le porteur le plus explosif de la NFL, il devrait quand même obtenir 75 verges et un majeur. Abdullah est comme une poignée d’arachides barbecue, très peu original, mais fort satisfaisant.

Les indésirables

1- Tevin Coleman (ATL)

Même s’il gagnera inévitablement en temps de jeu avec la commotion cérébrale de Devonta Freeman, les gros messieurs en vert fluo devraient avoir le dernier mot sur lui. Coleman aura la tâche aussi difficile que la stagiaire qui remplace une enseignante un vendredi après-midi de février.

2- C.J. Anderson (DEN)

On croyait la semaine dernière qu’il pourrait être productif contre le faible front des Pats. On s’est mis un doigt dans l’œil jusqu’au coude. S’il n’a pas su être payant contre la Nouvelle-Angleterre, il ne le sera certainement pas face à la respectable défensive de Cincinnati.

3- Lamar Miller (HOU)

La seule chose qui est plus improbable qu’une semaine payante en fantasy pour Lamar Miller, c'est que Colin Kaepernick soit nommé citoyen de l’année par un magazine américain au lieu de J.J. Watt. Oh...

4- Adrian Peterson (ARZ)

Un affrontement d’équipes sur le respirateur artificiel qu’est celui entre les Texans et les Cardinals... S’il reste encore un peu d’énergie à la défensive de Houston, qui est surtaxée depuis la blessure à Desahun Watson, Peterson n’aura pas un bon match.

5- Thomas Rawls (SEA)

Même si l’offensive des Falcons a eu des ratés cette année, il faut commencer à respecter leur défensive. Le monstrueux Adrian Clayborn risque de manger Rawls tout rond. Ne lui manquera que les patates pilées et les atocas pour compléter son repas.

ILS NE SONT PAS LÀ SEULEMENT POUR BLOQUER (AILIERS RAPPROCHÉS)

Les incontournables

1- Travis Kelce (KC)

Si vous le laissez de côté d’ici la fin du calendrier, ne serait-ce qu’une seule fois, vous serez assurément touché, en guise de punition, par la malédiction du lait caillé, et ce, pour le reste de votre vie. Tu veux continuer de manger des Froot Loops sans souci? Laisse-le dans ton équipe.

2- Jared Cook (OAK)

Ce qu’on ne l'aime pas Jared Cook... Pour l’amour du Bon Dieu, est-ce qu’on peut nous expliquer comment il a obtenu de si bons chiffres dans les dernières semaines? Comme l’a souvent dit le grand Bernard Derome, «si la tendance se maintient... Jared Cook va encore connaître une bonne semaine et on ne se l'expliquera toujours pas!»

3- Jason Witten (DAL)

À domicile, dans un match à heure de grande écoute, contre des rivaux de division... C’est souvent dans ce genre de circonstance que le futur membre du temple de la renommée de la NFL s’est si souvent illustré.

Les indésirables

1- Cameron Brate (TB)

Ryan Fitzpartick n’a tout simplement pas regardé en sa direction la semaine dernière. Avec le retour de suspension de Mike Evans, on ne voit pas pourquoi cela changerait cette semaine. Il aura plus de valeur lorsque Jameis Winston sera de retour.

2- Hunter Henry (LAC)

Les Charges ont tellement de bons receveurs, qu’il était inévitable que son importance dans l’offensive diminue. Si vous croyez qu’il pourra inscrire un majeur contre les Bills, gardez-le. Sinon, passez à autre chose.

3- Tyler Kroft (CIN)

Son cousin, Tyler Kraft Diner, risque de vous satisfaire davantage ce dimanche. Mais que vois-je? C’est un oiseau? C’est un avion? Non, c’est un autre jeu de mots douteux!

ILS SONT À VOS RISQUES ET PÉRILS (TOUTES POSITIONS CONFONDUES)

1- Jay Ajayi (PHI)

À sa première semaine à Phily, Blount et Clement ont eu plus de répétitions que l’ancien porte-couleur des Dolphins. Il a eu une semaine pour apprendre davantage le livre de jeu des Eagles, alors sera-t-il utilisé davantage? Dur à prédire.

2- Samaje Perine (WSH)

Rob Kelly étant maintenant sur la liste des blessés, il est clair que Perine sera le porteur des Redskins en situation de premier essai, puisque Chris Thompson ne peut remplir ce rôle. Mais face aux très bons Vikings, pourrait-il être payant?

3- Joe Flacco (BAL)

Contre les Titans il y a deux semaines, le pivot a lancé 52 passes dans la rencontre, un sommet cette saison pour lui. Si les Ravens exploitent autant le jeu aérien, Flacco pourrait être à considérer. Le problème, il a très peu de passes de touché, 8 en 9 matchs, pour être précis.

ILS DÉFENDRONT VOTRE ÉQUIPE (DÉFENSIVES)

Les incontournables

1- Jaguars de Jacksonville

Même les cochons qui se dirigent vers l'abattoir n’envient pas les membres de l’attaque des Browns cette semaine. «On ne voudrait pas être à votre place», aurait même dit l’un des porcs.

2- Ravens de Baltimore

On déconseille à Brett Hundley de mâcher de la gomme cette semaine, puisqu’il risque fort bien de s’étouffer avec contre la défensive sans merci des Ravens.

3- Chargers de Los Angeles

Nathan Peterman, un autre quart-arrière très populaire dans sa famille, obtiendra le départ pour les Bills. La dernière fois que Joey Bosa a été aussi enjoué par une nouvelle, c’est quand le serveur a remis du bacon frais dans le buffet à déjeuner. D’ailleurs, s’agirait-il des cochons de tout à l’heure? Rest in peace cochons.

Les indésirables

1- Patriots de la Nouvelle-Angleterre

Derek Carr avait le feu dans les yeux avant de partir pour une semaine de congé et la défensive des Patriots pourrait avoir de la difficulté à contenir le quart qui semble déterminé à se tailler une place en séries.

2- Rams de Los Angeles

Ils ne seront pas mauvais sur le terrain, ils ne seront tout simplement pas payants en fantasy. De plus, les Vikings sont très responsables et commettent très peu de revirements.

3- Cowboys de Dallas

L’offensive des Eagles ira à la guerre avec un char d’assaut. La défensive des Cowboys ira à la guerre avec une Toyota dont la pédale de frein fait accélérer la voiture. On vous laisse deviner qui va l’emporter.

Vous avez des questions sur votre fantasy pour nous? Pas de problème, écrivez-nous au fantasyfootball@quebecormedia.com