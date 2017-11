Double égalité en tête à Naples

Peiyun Chien, de Taïwan, et Sarah Jane Smith, de l'Australie, se sont hissées en tête du Championnat CME Group du circuit de la LPGA, jeudi, à Naples en Floride, au terme de la première ronde.

Les deux golfeuses ont complété le parcours avec un pointage de 66, soit six coups sous la normale. Chien a réussi six oiselets tandis que Smith en a enregistré quatre en plus de réaliser un aigle.

Cinq golfeuses se retrouvent quant à elles à égalité au troisième rang. La Norvégienne Suzann Pettersen, la Française Karine Icher, la Néo-Zélandaise Lydia Ko, l’Espagnole Azahara Munoz et la Sud-Coréenne Sung Hyun Park ont chacune obtenu un pointage de 67 et accusent un retard d’un coup sur les meneuses.

Pour sa part, le jeune Brooke M. Henderson a signé une carte de 70 (-2), ce qui lui a valu le 18e rang provisoire. L’Ontarienne a conclu sa journée avec trois oiselets et un boguey.

De son côté, Alena Sharp a connu une première ronde difficile. Elle a commis six bogueys et réussi trois oiselets pour conclure avec un pointage de 75 (+ 3). Elle est présentement 66e.