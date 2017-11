David Lemieux s'attaque verbalement à Billy Joe Saunders

Nous sommes à un mois exactement du combat de David Lemieux contre Billy Joe Saunders pour le titre des poids moyens de la World Boxing Organization (WBO).

Le Québécois a envoyé une petite notification à ce sujet à son futur adversaire britannique sur Twitter, mercredi, dans des propos pour le moins impolis.

«Un mois avant que ton c** hideux ne visite le tapis, Billy Joe Saunders. Profite de ton statut pendant un mois avant que je ne te détruise», a écrit Lemieux (38-33, 33 K.-O.).

A month until ur ugly ass visits the canvas @bjsaunders_ enjoy ur status for another month till i destroy u.