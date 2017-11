Coupe Mitchell : une reprise de la dernière Coupe Vanier

Le Rouge et Or de l’Université Laval et les Dinos de l’Université de Calgary se connaissent bien. Pas plus tard que l’an dernier, le Rouge et Or enlevait les honneurs de la Coupe Vanier, le match pour la suprématie du football universitaire canadien, contre les Dinos.

Défendant son titre cette année, le Rouge et Or retrouve cette fois les Dinos sur son chemin en demi-finale à la Coupe Mitchell, en sol albertain ennemi – une rencontre présentée en direct samedi sur TVA Sports 2.

Le secret du Rouge et Or pour l’emporter : s’assurer que le quart-arrière Hugo Richard maintienne ses performances étincelantes, du type de celle qui a permis à l’équipe de Québec de défaire les Carabins de l’Université à la Coupe Dunsmore en finale du football universitaire québécois, et une bonne gestion du jeu au sol en raison de la température très froide à Calgary.

Voyez l’analyse de l’expert de TVA Sports Charles-Antoine Sinotte, à voir dans la vidéo ci-dessus.