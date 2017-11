Clayton Keller à surveiller

Même s’il a connu un certain ralentissement au cours des derniers matchs, le jeune Clayton Keller a définitivement réussi ses débuts dans la Ligue nationale de hockey.

Les partisans du Canadien de Montréal ont d’ailleurs pu faire connaissance avec la recrue, jeudi soir, au Centre Bell. C’était effectivement son premier match en carrière face au Tricolore.

Avant d’affronter la troupe de Claude Julien, Keller comptait 17 points en 20 rencontres depuis le début de la saison. Il avait toutefois été blanchi de la feuille de pointage lors de ses quatre plus récentes sorties.

En 2016-2017, l’attaquant des Coyotes avait disputé trois rencontres avec la formation de l’Arizona, ayant récolté deux mentions d’aide.

Définitivement, Keller sera à surveiller dans la course pour l’obtention du trophée Calder, remis à la recrue de l’année dans la Ligue nationale de hockey.

Meilleur pointeur parmi les joueurs de première année, il est toutefois suivi de près par plusieurs autres jeunes prometteurs.

De nombreux candidats

Toujours avant les rencontres de jeudi, c’est Brock Boeser, des Canucks de Vancouver, qui occupait le deuxième rang chez les recrues, avec 15 points.

Matthew Barzal, des Islanders de New York, et Nico Hischier, des Devils du New Jersey, avaient chacun 14 points.

Chez les défenseurs, Will Butcher, des Devils, et Mikhail Sergachev, du Lightning de Tampa Bay, ont respectivement engrangé 13 et 12 points.