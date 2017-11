Chris Kirk s’installe en tête

Au terme de la première ronde qui était disputée jeudi à Sea Island Golf Club, en Géorgie, l’Américain Chris Kirk s’est installé provisoirement en tête de la Classique RSM, du circuit de la PGA.

Pour la deuxième année consécutive, le tournoi est disputé sur deux parcours, soit le Seaside Course, dont la normale est de 70, et le Plantation Course, avec une normale de 72.

Ayant pris le départ sur le second parcours, Kirk a conclu la ronde initiale avec un pointage de 63, soit neuf coups sous la normale. L’Américain de 32 ans a réussi sept oiselets et un aigle. Il a terminé tout juste devant son compatriote Joel Dahmen qui a rapporté une carte de 64 (-8) après avoir enregistré huit oiselets sur le même parcours.

Les Américains Jason Kokrak, Hudson Swafford et Brian Gay se partagent quant à eux le troisième rang après avoir obtenu un pointage de 65 (-7).

Le Canadien Ben Silverman s’est bien tiré d’affaires sur le Plantation Course en jouant 67 (-5). L’Ontarien de 29 ans, qui a réussi cinq oiselets, pointe au huitième rang, à égalité avec 10 autres concurrents.

Par ailleurs, le Manitobain Nick Taylor a bouclé la ronde initiale avec une marque de 68 (-4). Il a réalisé cinq oiselets et commis un boguey, et se retrouve présentement au 18e échelon avec neuf autres golfeurs.

L’Ontarien Corey Conners a complété sa première sortie sur le Plantation Course, où il a réussi cinq oiselets et commis deux bogueys, avec une carte de 69 (-3). Il est provisoirement 28e, tout comme son compatriote David Hearn. Ce dernier a joué pour 67 (-3) sur le Seaside Course, où il a obtenu quatre oiselets et un boguey.

Sur le même parcours, Mackenzie Hughes a joué la normale de 70. Champion de la dernière édition, l’Ontarien de 26 ans est provisoirement 95e.