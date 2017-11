Centrale de recrutement de la LNH: cinq espoirs de premier tour dans la LHJMQ

Cinq joueurs de la LHJMQ, dont deux sont des Québécois, ont le potentiel pour être sélectionnés au premier tour du prochain repêchage de la LNH, selon la Centrale de recrutement, qui a ajusté sa liste des meilleurs espoirs, jeudi.

Quatre joueurs avaient obtenu la cote «A», en octobre dernier, signifiant qu’ils sont considérés comme des espoirs de premier tour, soit le trio des Mooseheads de Halifax composé des attaquants Filip Zadina et Benoit-Olivier Groulx ainsi que du défenseur Jared McIsaac, tout comme Joe Veleno des Sea Dogs de Saint John.

Toutefois, la Centrale a ajouté sept noms jeudi aux espoirs «A», dont le défenseur Noah Dobson du Titan d’Acadie-Bathurst.

Ce dernier était classé «B» (espoir de deuxième ou troisième ronde) sur le premier recensement de la Centrale, en octobre.

«Dobson est devenu un défenseur complet cette année et il est capable de faire la différence sur la patinoire. Jouant près de 30 minutes par match, il bouge bien la rondelle et agit à titre de quart-arrière sur l’avantage numérique. Il a toujours été efficace en défensive, mais il démontre maintenant un bon instinct en territoire offensif», a mentionné le directeur de la Centrale, Dan Marr, au site de la LNH.

L’arrière natif de l’Île-du-Prince-Édouard vient au septième rang des pointeurs chez les défenseurs de la LHJMQ, avec 18 points en 21 matchs.

Autres joueurs classés

Un total de 36 joueurs de la LHJMQ, incluant les cinq mentionnés plus haut, font partie de la liste à jour de la Centrale. De ce nombre, 10 ont obtenu la cote «B», soit les défenseurs Xavier Bernard (Drummondville) et Xavier Bouchard (Baie-Comeau), les attaquants Gabriel Fortier (Baie-Comeau), Philipp Kurashev (Québec), Anderson MacDonald (Moncton), Egor Sokolov (Cap-Breton) et Dmitry Zavgorodniy ainsi que les gardiens Olivier Rodrigue (Drummondville), Alexis Gravel (Halifax) et Kevin Madolese (Cap-Breton).

Les 36 joueurs de la LHJMQ constituent le plus faible taux parmi les trois ligues de hockey junior canadiennes. La Ligue de l’Ontario (OHL) vient encore au premier rang avec 65 représentants, tandis que la Ligue de l’Ouest pointe au deuxième échelon avec 38.