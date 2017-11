La retraite attend Camara

Le défenseur français Hassoun Camara ne sera pas de retour avec l’Impact la saison prochaine et il prendra probablement sa retraite.

Selon des informations obtenues par notre journaliste Vincent Destouches, l’arrière de 33 ans choisira de se retirer en raison des commotions cérébrales qu’il a subies au cours des dernières saisons.

C’est la raison pour laquelle l’Impact a annoncé que le populaire défenseur ne serait pas de retour en 2018, toujours selon notre collègue.

Camara est arrivé avec le club en 2011, alors que l’Impact disputait sa dernière saison en NASL. Il a été de toute l’aventure du club en MLS jusqu’ici.

L’ancien de l’Olympique marseillais et du SC Bastia a disputé 134 matchs dans le circuit Garber avec l’Impact. Il a marqué sept fois.

Joueur intense, émotif, créatif sur le flanc droit de la défense, le numéro 6 a soulevé deux fois la coupe des Voyageurs avec l’équipe, en 2013 et 2014. Il a aussi été de l’épopée du club en Ligue des champions de la CONCACAF a l’été 2014 et au printemps 2015.

Camara mérite vos éloges. Il est un "historique". L'un des rares à avoir connu la 2e division. Il est celui qui a eu le plus de départs (124) et le plus de minutes (10979) avec #IMFC en MLS. Défenseur de l'année en 2016, il est aussi le roi de la bicyclette... @HassCamara6, �� https://t.co/KJkzdWXNkK