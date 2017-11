Bruins : Brad Marchand sur la liste des blessés

Les Bruins de Boston ont placé le nom de Brad Marchand sur la liste des blessés jeudi à cause d’une blessure dont la nature n'a pas été dévoilée; une décision rétroactive au 11 novembre, selon ce qu’a rapport le réseau Sportsnet.

L’attaquant n’a pas accompagné les Bruins dans leur voyage sur la côte Ouest américaine, qui commençait jeudi à l’occasion d’un match contre les Kings à Los Angeles. Selon le site bostonsportsjournal.com, Marchand serait aux prises avec une commotion cérébrale.

Bruins’ Brad Marchand is on the IR, retroactive to last Saturday.