Anthony Mantha s’impose à Detroit

Le Québécois Anthony Mantha a réussi un tour du chapeau à la Gordie Howe dans une victoire éclatante des Red Wings de Detroit mercredi soir, mais outre son implication dans la mêlée générale, c’est son travail autour du filet qui a retenu l’attention.

L’athlète de 23 ans originaire de Longueuil avait touché la cible deux fois, en plus d’ajouter une mention d’aide, avant de jeter les gants au troisième tiers. Un geste qui lui a valu une expulsion.

«J’essayais d’obtenir mon tour du chapeau, mon vrai tour du chapeau avant cela, a déclaré Mantha après le match, dans des propos rapportés par le site The Athletic.

La méthode des Red Wings

Auteur d’un parcours junior impressionnant avec les Foreurs de Val-d’Or, Mantha a été une sélection de premier tour, la 20e au total, par les Red Wings lors du repêchage de 2013.

L’ailier droit a ensuite disputé deux saisons complètes dans la Ligue américaine avec les Griffins de Grand Rapids, comme le fait la majorité des espoirs du club du Michigan avant de sauter sur une patinoire de la Ligue nationale.

Après une première saison prometteuse en 2016-17, Mantha semble maintenant prêt à prendre une place importante dans la formation. Il compte par ailleurs 10 filets et 19 points en 19 parties depuis le début de la campagne.

De l’avis de l’entraîneur-chef Jeff Blashill, c’est le travail près des cages ennemies qui a permis au jeune joueur de faire la différence.

«Je crois que c’est une grosse partie de son développement, a acquiescé Blashill. Si tu es autour du filet, tu peux marquer beaucoup de buts.»

Le gardien de but Jimmy Howard est également un partisan de Mantha et de ses habiletés et croit en lui.

«S’il vient seulement de réaliser à quel point il peut être bon, je crois qu’il peut être une super vedette dans cette ligue, a avancé Howard. Il est très dynamique. S’il continue de travailler fort, il n’y a pas de limite pour lui.»