Un pas de plus vers un déménagement du Crew?

De l’avis du maire de Columbus Andrew Ginther, la volonté du propriétaire du Crew Anthony Precourt et de la Major League Soccer (MLS) semble de plus en plus axée vers le déménagement de la concession.

Le maire a laissé savoir mercredi, par voie de communiqué, qu’une réunion avec le propriétaire, le commissaire Don Garber et l’organisme Columbus Partnership, qui regroupe plusieurs institutions de Columbus, n’avait pas donné les résultats espérés.

«Il est clair que la MLS et le propriétaire [du Crew] ne sont pas venus à cette rencontre pour s’engager envers la ville de Columbus, a déclaré le maire. Nous savons que c’est triste pour les partisans à Columbus et à travers le pays qui ont montré un appui sans concession au Crew.»

Le propriétaire avait récemment fait part de son intention de déménager la franchise à Austin, au Texas, si un nouveau stade n’est pas construit au centre-ville de Columbus. Le MAPFRE Stadium, actuel domicile de l’équipe, est situé à plusieurs kilomètres au nord du centre-ville de Columbus.

Le Crew affrontera le Toronto FC en finale de l’Association de l’Est. Le premier duel entre les deux équipes est prévu pour le 21 novembre, à Columbus.