Shakeel Phinn : un boxeur... végétalien!

Publié aujourd'hui à 18h35

Mis à jouraujourd'hui à 18h39

Fini la viande, le fromage, le lait et les oeufs pour Shakeel Phinn.

Après avoir été incapable de respecter sa limite de poids (168 lbs) à deux reprises en 2017, le nouveau boxeur de Groupe Yvon Michel (GYM) a décidé de prendre les choses en mains.

Bien déterminé à faire bonne impression en vue de son prochain combat du 7 décembre (et un petit peu inspiré par sa copine!), le boxeur d’origine jamaïcaine vient d'amorcer un virage végé.

Oui, oui, Shakeel Phinn (16-1-0, 11 K.-O.) est maintenant un boxeur végétalien.

Le pugiliste reconnu pour sa force de frappe avoue que sa diète n’était pas au top depuis plusieurs années. Après avoir regardé sur Netflix What The Health, un documentaire sur les effets néfastes de la consommation de viande, il a allumé et vidé complètement son frigo.

Fini le poulet à la jerk ou le curry de maman pour le «Jamaican Juggernaut». Le tofu, le quinoa, le lait de coco, le tempeh et les pois chiches sont maintenant ses meilleurs amis.

Après un mois «vegan», Shakeel a du mal à le croire, mais il se sent fichtrement mieux. Moins de ballonnements, plus d’énergie et plus d’endurance à l’entraînement. Mieux encore, il ne s’est jamais autant rapproché de son poids de super-moyens, à quatre semaines d’un combat.

Selon Shakeel, nul besoin de manger du boeuf pour être un pur bœuf.

À suivre dans le ring du Casino de Montréal, le 7 décembre prochain.