Rick Nash veut rester chez les Rangers

Rick Nash a pris conscience de sa situation particulière chez les Rangers de New York.

À 33 ans, l’attaquant est pour la première fois de sa carrière à moins d’une saison de devenir joueur autonome sans compensation. Cela signifie que, selon les besoins des Rangers une fois la date limite des transactions venue en février prochain, le vétéran pourrait servir de monnaie d’échange.

«Je suis au courant de ça, j’y ai pensé, c’est sûr, a déclaré Nash au New York Post, mardi. Ça ne pèse pas si lourd sur mes épaules, mais je suis au courant de ma situation contractuelle et tout ce que ça implique.

«C’est la première fois de ma carrière que je joue pour un contrat. Je veux être ici (à New York), c’est ma priorité, mais je comprends aussi le côté affaires et que la direction doit faire ce qui est dans le meilleur intérêt de l’organisation.»

Après un début de saison difficile, les Rangers se sont ressaisis et hissés en milieu de peloton de l’Association de l’Est (9-7-2, 20 points). Les performances des «Blue Shirts» combinées à celles de Nash, auteur de six buts et trois aides en 18 rencontres, seront déterminantes pour le futur du triple marqueur de 40 buts.

Mais peu importe comment les choses se déroulent dans les prochains mois, il appert que Nash et son équipe ne négocieront pas d’entente en cours de campagne. Son actuel pacte, signé dans son temps avec les Blue Jackets de Columbus, lui aura rapporté annuellement 7,8 millions $ depuis 2010,

«Rester ici est clairement mon premier choix. S’ils viennent me voir avec une offre ou qu’ils m’indiquent qu’ils veulent discuter en cours de saison, ce serait OK pour moi.»

«Typiquement, tu préfères t’occuper de ces choses pendant l’été. Tu ne veux pas négocier longtemps pendant la saison. Et je ne pense pas que j’irais les voir pour ça, je ne pense pas que c’est à moi de faire ça. Mais je à la maison ici.»

Nash, tout premier choix des Blue Jackets au repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2002, dispute sa sixième saison à New York. Le Canadien a inscrit 42 points en 44 matchs lors de la campagne 2012-2013 écourtée par un lock-out, puis a connu une nette baisse de régime excluant sa saison de 42 buts et 69 points en 2014-2015.

L’ailier ontarien totalise 422 buts et 358 aides pour 780 points en 1007 parties dans la LNH.