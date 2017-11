Remparts: une offensive plus redoutable

La période des Fêtes est synonyme de transactions dans la LHJMQ, et à l’approche de ce moment phare de la saison Philippe Boucher veut permettre à tous ses joueurs d’avoir l’opportunité de bonifier leur rôle au sein des Remparts.

La semaine de répit de Boucher et ses hommes – ils ne joueront que deux matchs – permet au grand manitou de tester de nouvelles combinaisons à l’entraînement.

Les Remparts se sont inclinés 4-1 contre Rouyn-Noranda à leur dernière sortie, samedi dernier, mais ils demeurent abonnés au sommet du classement général, un mince point devant l’Armada de Blainville-Boisbriand.

Côté promu

Efficace depuis quelques matchs, Louis-Filip Côté a obtenu une promotion sur le premier trio aux côtés de Luke Kirwan et Philipp Kurashev. Matthew Boucher retrouvera une place au centre de la deuxième unité qu’il a jadis occupée en compagnie de Derek Gentile et Olivier Garneau.

En changeant ainsi ses ingrédients, l’entraîneur-chef souhaite que ses deux premiers trios soient plus menaçants. Sans quoi il n’hésitera pas à bouger sur le marché des transactions le moment venu.

«Avant de chercher ce dont on a besoin, on a peut-être certaines solutions à l’interne. On veut générer plus d’attaque dans notre top 6. Côté joue du bon hockey, il est constant dans son effort depuis quelques semaines et on va lui donner l’opportunité. Parfois, on se demande si on n’a pas besoin d’un autre joueur de centre et on va réessayer Matthew au centre», a expliqué Philippe Boucher.

«Puis, on a quand même de bons joueurs dans notre alignement. Deux de nos meilleures paires de mains sont présentement sur notre quatrième ligne, en Laframboise et Mathieu, et ils méritent d’avoir des opportunités avant qu’on prenne des décisions aux Fêtes.»

Les Remparts ont inscrit 74 buts en 22 rencontres depuis le début de la campagne, ce qui leur confère le septième rang à ce chapitre.

«J’aime ce qu’on voit de tout le monde, mais j’aimerais qu’on soit plus dangereux sur nos deux premières lignes», a insisté le pilote québécois, qui prévoit savoir davantage sur quel pied danser avec ses éléments actuels d’ici le 30e rendez-vous du calendrier régulier, soit après le week-end du 2 et 3 décembre.

Surplus de 20 ans

Le retour imminent d’Andrew Picco à la ligne bleue, qui pourrait survenir la semaine prochaine, forcera aussi les Remparts à statuer dans le dossier de leurs patineurs de 20 ans.

Actuellement, Austin Eastman profite de la blessure du vétéran défenseur pour endosser l’uniforme, mais l’excellente tenue de l’Américain Kirwan sonnera vraisemblablement la fin pour celui qui n’a amassé que trois points en 19 rencontres. « Je ne voudrai pas étirer trop longtemps », a assuré Boucher.